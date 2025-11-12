اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق؛ پارت دموکرات کوردستان پیشتاز است
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق نتایج اولیهی انتخابات پارلمانی را اعلام کرد. پارت دموکرات کوردستان با کسب بیش از یک میلیون رأی، در استانهای اربیل، دهوک و نینوا پیشتاز است
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق فدرال، روز چهارشنبه، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۱ آبان ۱۴۰۴)، در یک کنفرانس مطبوعاتی، نتایج اولیهی انتخابات پارلمانی این کشور را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، میزان مشارکت رأیدهندگان در هر دو مرحلهی رأیگیری عمومی و ویژه به ۵۶.۱۱ درصد رسیده است.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات اعلام کرد که پارت دموکرات کوردستان در مجموع رأیگیریهای عمومی و ویژه، ۱,۰۹۹,۸۲۶ رأی را به خود اختصاص داده است. این حزب در چندین استان، از جمله اربیل، دهوک و نینوا، با اختلاف قابل توجهی از سایر رقبا پیشی گرفته و رتبهی اول را کسب کرده است.
جزئیات آرای پارت دموکرات کوردستان در استانها
بر اساس اعلام کمیسیون، آرای کسبشده توسط پارت دموکرات کوردستان در استانهای مختلف به شرح زیر است:
- اربیل: ۳۶۹,۱۱۸ رأی
- دهوک: ۴۱۳,۶۹۸ رأی
- نینوا: ۱۸۹,۱۲۰ رأی
- سلیمانیه: ۶۸,۵۹۶ رأی
- کرکوک: ۵۹,۲۹۴ رأی
تأیید صحت آرا و جزئیات برگزاری انتخابات
عمر احمد، رئیس کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، در جریان اعلام نتایج اولیه، روند برگزاری انتخابات را بسیار خوب و موفقیتآمیز توصیف کرد. او افزود که دستگاههای رأیگیری در طول روزهای رأیگیری عمومی و ویژه هیچ مشکلی نداشتند و پس از پایان فرآیند، دادههای تمامی ایستگاهها به صورت الکترونیکی به دفتر ملی کمیسیون بازگردانده شدند.
احمد همچنین تأکید کرد که شمارش دستی و الکترونیکی آرا در تمامی ایستگاهها ۱۰۰ درصد با یکدیگر مطابقت داشتهاند.
رأیگیری عمومی برای انتخاب اعضای دورهی ششم پارلمان عراق، روز سهشنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، در استانهای عراق و اقلیم کوردستان برگزار شد. بر اساس آمار و سوابق کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، بیش از ۲۰ میلیون نفر در سراسر عراق واجد شرایط رأیدادن بودند که از این تعداد، بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در اقلیم کوردستان ساکن هستند. مراکز رأیگیری در روز سهشنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، از ساعت ۷:۰۰ صبح آغاز به کار کرده و در ساعت ۱۸:۰۰ (۶ عصر) به پایان رسیدند.