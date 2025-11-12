بخش انتخابات پارت دموکرات کوردستان: ۱۰ کرسی اربیل را کسب میکنیم
بخش انتخابات دفتر سازماندهی پارت دموکرات کوردستان در اربیل، ضمن دفاع از آرای خود، اعلام کرد که بر اساس سیستم سنتلاگو، ۱۰ کرسی این استان را به دست خواهد آورد
بخش انتخابات دفتر سازماندهی پارت دموکرات کوردستان در استان اربیل، روز چهارشنبه، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۱ آبان ۱۴۰۴)، با صدور بیانیهای اعلام کرد که بر اساس سیستم سنتلاگو، این حزب ۱۰ کرسی استان اربیل را با اختلاف بیش از پنج هزار رأی کسب خواهد کرد.
در این بیانیه تأکید شده است که «ما به شدت از هر رأی خود دفاع میکنیم.» بخش انتخابات پارت دموکرات کوردستان همچنین به انتشار اخباری مبنی بر کاهش یک کرسی این حزب از سوی یکی از جریانها اشاره کرد. این بخش در ادامه افزود: «بر اساس اعلام کمیسیون عالی انتخابات عراق، تعداد حوزههای انتخاباتی شمردهنشده در اربیل بین ۷ تا ۸ حوزه است و آرای رسمی این حوزهها در دفتر انتخابات پارت دموکرات کوردستان موجود است.» پارت دموکرات کوردستان بار دیگر بر دفاع قاطع از آرای خود تأکید کرد.
عصر امروز، کمیسیون عالی مستقل انتخابات، نتایج اولیهی رأیگیری عمومی و ویژه را اعلام کرد که بر اساس آن، پارت دموکرات کوردستان ۱۰۹۹۸۲۶ رأی را به دست آورده است.