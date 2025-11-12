السودانی پیروزی ائتلاف خود را در انتخابات اعلام کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – محمد شیاع السودانی، نخست وزیر فعلی عراق، روز چهارشنبه ۱۲ نوامبر پس از آنکه نتایج اولیه شمارش آرا نشان داد ائتلاف او پیشتازی قاطعی داشته است، پیروزی خود را در انتخابات عمومی عراق، اعلام کرد.
السودانی در یک سخنرانی تلویزیونی، پیروزی خود را پیروزی همه عراقیها دانست و به کشورش «به خاطر کسب مقام اول توسط ائتلافش در انتخابات مجلس نمایندگان» تبریک گفت.
السودانی در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد:«ائتلاف ما، (بازسازی و توسعه)، در اولویت است.» او «از مردم عراق به خاطر حمایتشان عمیقا سپاسگزاری» کرد.
عراقیها روز سهشنبه برای انتخابات عمومی به پای صندوقهای رای رفتند، انتخاباتی که در حالی برگزار شد که کشور لحظهای نادر از آرامش را در منطقهای پر تنش، تجربه میکرد.
نخست وزیر بعدی باید به عراقیهایی که به دنبال شغل، زیرساختهای بهتر و بهبود سیستمهای آموزشی و بهداشتی در کشوری هستند که گرفتار فساد و سوءمدیریت است، پاسخگو باشد.
اما همچنین با وظیفه دشوار حفظ تعادل بین متحدان عراق - دشمنان قسم خورده ایران و ایالات متحده - که با تغییرات اخیر در خاورمیانه حساستر هم شده است، روبرو است.
کمیسیون عالی انتخابات عراق عصر چهارشنبه نتایج اولیه را اعلام کرد که نشان میدهد فهرست نامزدهای السودانی با بیش از ۱.۳ میلیون رای، در صدر قرار دارد.
این کمیسیون روز سهشنبه اعلام کرد که بیش از ۱۲ میلیون نفر از ۲۱ میلیون رایدهنده واجد شرایط در انتخابات شرکت کردهاند، علیرغم اینکه مقتدی صدر، روحانی بانفوذ شیعه، از هوادارانش خواسته است که انتخابات را تحریم کنند.
ایافپی/ب.ن