امید صباح: رای در کرکوک، تایید هویت و تاریخ این شهر است
رئیس دیوان دولت اقلیم کوردستان پس از شرکت در انتخابات، از مردم کرکوک خواست تا با حضور گسترده، هویت و مبارزات این شهر را پاس بدارند و بر شفافیت روند رایگیری تاکید کرد
همزمان با گشایش مراکز رایگیری عمومی در سراسر عراق و اقلیم کوردستان، امید صباح، رئیس دیوان دولت اقلیم کوردستان، رای خود را در شهر کرکوک به صندوق انداخت. وی پس از شرکت در این فرآیند، بر اهمیت مشارکت مردم در انتخابات تاکید کرد.
امید صباح پس از ادای رای خود در مرکز انتخاباتی "اختر" کرکوک، در یک کنفرانس مطبوعاتی از تمامی مردم کوردستانی کرکوک خواست تا هرچه سریعتر در پای صندوقهای رای حاضر شده و در این فرآیند دموکراتیک مشارکت کنند. او تصریح کرد: «رایدادن در کرکوک، رایدادن به هویت و تاریخ این شهر است و همزمان، پاسداشت تمامی مبارزات و فداکاریهایی است که در راه کرکوک انجام شده است.»
رئیس دیوان دولت اقلیم کوردستان همچنین پیامی خطاب به کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق صادر کرد و اظهار داشت: «امیدوارم کمیسیون بتواند پاکی و بیطرفی این فرآیند را حفظ کند و این دوره از رایگیری را به آسانی و با موفقیت به پایان برساند.» صباح در ادامه، از تمامی احزاب سیاسی کوردستانی کرکوک درخواست کرد که با همافزایی و هماهنگی، خدمات بیشتر و بهتری را به مردم کرکوک ارائه دهند.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، امروز سهشنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، در حوزه انتخابیه استان کرکوک، ۱ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۶۰۰ نفر واجد شرایط رایدادن هستند که شامل تمامی اقلیتهای ملی و مذهبی این استان میشود. حوزه انتخابیه کرکوک دارای ۱۳ کرسی در پارلمان عراق است که یکی از این کرسیها به سهمیه مسیحیان اختصاص یافته است.
مراکز رایگیری برای انتخاب اعضای دوره ششم پارلمان عراق از ساعت ۷ صبح امروز سهشنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) گشایش یافتهاند و قرار است فرآیند رایگیری تا ساعت ۶ عصر ادامه یابد. در مجموع، بیش از ۲۰ میلیون نفر در سراسر عراق و اقلیم کوردستان حق رای و انتخاب ۳۲۹ عضو دوره جدید پارلمان عراق را دارند که ۹ کرسی از این تعداد به سهمیه اقلیتها اختصاص یافته است.