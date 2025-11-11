مسرور بارزانی رای خود را به صندوق انداخت؛ "امروز روز تصمیم مردم است"

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان و معاون پارت دموکرات کوردستان، صبح امروز در انتخابات پارلمانی عراق شرکت کرد و از شهروندان خواست با مشارکت گسترده، آینده چهار سال آینده را رقم بزنند

2 ساعت پیش

صبح امروز سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان و معاون پارت دموکرات کوردستان، در چارچوب انتخابات عمومی پارلمان عراق، در یک شعبه‌ی اخذ رای در پیرمام، از توابع استان اربیل، رای خود را به صندوق انداخت.

پس از اتمام فرآیند رای‌گیری که چند دقیقه به طول انجامید، نخست‌وزیر مسرور بارزانی در سخنان کوتاهی از شهروندان اقلیم کوردستان خواست تا پای صندوق‌های رای بیایند و با اراده‌ی خود، تصمیم و رایشان را بدهند. وی تاکید کرد که این انتخابات برای تعیین مسیر و شیوه‌ی حکمرانی چهار سال آینده‌ی عراق بسیار مهم است.

متن سخنان مسرور بارزانی پس از انداختن رأی به صندوق:

"صبح شما بخیر.

به نام خداوند بزرگ و مهربان.

امروز روز تصمیم مردم است. امیدوارم مردم بتوانند در فضایی آرام و آزاد، با اراده‌ی خود رای دهند و افراد دلسوز و میهن‌پرست را به پارلمان عراق بفرستند تا از حقوق مشروع و حقوق قانونی مردم دفاع کنند.

بی‌گمان این یک انتخابات مهم است و امیدوارم مردم با تمام اراده‌ی خود، دور از هرگونه فشار، تصمیم خود را بگیرند؛ زیرا تصمیم امروز مردم، مسیر و شیوه‌ی حکمرانی چهار سال آینده را تعیین می‌کند.

امیدوارم که کمیسیون نیز با امانت‌داری تا پایان فرآیند، با آرای رای‌دهندگان برخورد کند.

برای همه آرزوی موفقیت می‌کنم و امیدوارم همه شهروندان امروز بیایند و رای خود را بدهند. موفق باشید."