استاندار دهوک: رأیدادن وظیفه و حق برای صیانت از حقوق ماست
علی تتر، استاندار دهوک، تأکید کرد که از طریق این رأیگیری میتوان از ظلم و ستمی که بر مردم کوردستان میرود، رهایی یافت
علی تتر، استاندار دهوک، روز سهشنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، در گفتوگویی با کوردستان۲۴ اعلام کرد: "همچون هر فردی از کوردستان، مشارکت در رأیدادن هم وظیفه است و هم حق. به باور ما، ما به عنوان کوردستان میخواهیم از طریق این رأیدادن از ظلم و ستمی که بر مردم کوردستان میشود، رهایی یابیم."
وی افزود: "اگر میخواهیم در بغداد قدرتمند باشیم و حقوقمان محفوظ بماند، باید به وظیفهی خود عمل کنیم. از این رو، از همهی مردم کوردستان میخواهم که وظیفهی خود را انجام دهند و با شور و اشتیاق در این فرآیند برای دستیابی به حقوق خود شرکت کنند."
آغاز فرآیند رأیگیری در عراق و اقلیم کوردستان
امروز در استانهای عراق و اقلیم کوردستان، فرآیند رأیگیری عمومی برای انتخاب اعضای دورهی ششم پارلمان عراق در حال برگزاری است. بر اساس آمار و ثبتهای کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، بیش از ۲۰ میلیون رأیدهنده حق رأی دارند که بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنها در اقلیم کوردستان هستند.
مراکز رأیگیری از ساعت ۷:۰۰ صبح باز شدهاند و قرار است فرآیند رأیگیری تا ساعت ۶:۰۰ عصر ادامه یابد. تمامی مراکز توسط نیروهای امنیتی محافظت میشوند و همزمان، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق از طریق دوربینهای نظارتی بر روند برگزاری فرآیند نظارت میکند.
جزئیات نامزدها، کرسیها، احزاب و ائتلافها در استانها:
بغداد
- تعداد کرسی: ۷۱ (۱۷ سهمیهی زنان، ۵ سهمیهی اقلیتها)
- تعداد نامزد: ۲۲۹۹ (۱۵۹۳ مرد، ۷۰۶ زن)
- تعداد نامزد مستقل: ۵
- تعداد نامزدهای اقلیتها: ۱۶
- تعداد احزاب و ائتلافها: ۱۲ ائتلاف، ۱۶ حزب، ۲۱ لیست انفرادی
- تعداد رأیدهندگان عمومی: ۴,۳۱۴,۸۶۶ رأیدهنده
- تعداد مراکز: ۱,۰۳۹
- تعداد ایستگاهها: ۴,۳۳۳
استان اربیل
- تعداد کرسی: ۱۶ (۴ سهمیهی زنان، ۱ سهمیهی مسیحی)
- تعداد نامزد: ۱۰۸ (۷۱ مرد، ۳۷ زن)
- تعداد احزاب و ائتلافها: ۹ حزب، ۶ لیست انفرادی
- تعداد رأیدهندگان عمومی: ۱,۰۰۲,۰۸۷ رأیدهنده
- تعداد مراکز: ۵۲۸
- تعداد ایستگاهها: ۲,۰۰۳
استان سلیمانیه
- تعداد کرسی: ۱۸ (۵ سهمیهی زنان)
- تعداد نامزد: ۱۳۶ (۹۹ مرد، ۳۷ زن)
- تعداد نامزد مستقل: ۴
- تعداد احزاب و ائتلافها: ۹ حزب، ۴ لیست انفرادی
- تعداد رأیدهندگان عمومی: ۱,۱۱۹,۱۱۱ رأیدهنده
- تعداد مراکز: ۵۰۶
- تعداد ایستگاهها: ۲,۲۰۰
استان دهوک
- تعداد کرسی: ۱۲ (۳ سهمیهی زنان، ۱ سهمیهی مسیحی)
- تعداد نامزد: ۵۹ (۳۹ مرد، ۲۰ زن)
- تعداد نامزد مستقل: ۱
- تعداد نامزدهای اقلیتها: ۴
- تعداد احزاب و ائتلافها: ۸ حزب، ۵ لیست انفرادی
- تعداد رأیدهندگان عمومی: ۷۲۲,۸۵۳ رأیدهنده
- تعداد مراکز: ۲۷۸
- تعداد ایستگاهها: ۱,۳۹۶
استان نینوا
- تعداد کرسی: ۳۴ (۸ سهمیهی زنان، ۷ سهمیهی اقلیتها)
- تعداد نامزد: ۱۰۴۷ (۷۵۹ نامزد، ۲۸۸ زن)
- تعداد نامزد مستقل: ۱
- تعداد نامزدهای اقلیتها: ۱۳
- تعداد احزاب و ائتلافها: ۹ ائتلاف، ۱۲ حزب، ۱۴ لیست انفرادی
- تعداد رأیدهندگان عمومی: ۱,۹۶۹,۱۷۹ رأیدهنده
- تعداد مراکز: ۸۷۳
- تعداد ایستگاهها: ۳,۸۶۱
استان کرکوک
- تعداد کرسی: ۱۲ (۳ سهمیهی زنان، ۱ سهمیهی مسیحی)
- تعداد نامزد: ۲۵۱ (۱۷۵ مرد، ۷۶ زن)
- تعداد نامزد مستقل: ۱
- تعداد نامزدهای اقلیتها: ۸
- تعداد احزاب و ائتلافها: ۵ ائتلاف، ۹ حزب، ۹ لیست انفرادی
- تعداد رأیدهندگان عمومی: ۸۹۷,۰۳۰ رأیدهنده
- تعداد مراکز: ۳۳۰
- تعداد ایستگاهها: ۱,۷۳۳
استان دیاله
- تعداد کرسی: ۱۴ (۴ سهمیهی زنان)
- تعداد نامزد: ۳۵۸ (۲۵۲ مرد، ۱۰۶ زن)
- تعداد نامزد مستقل: ۲
- تعداد احزاب و ائتلافها: ۶ ائتلاف، ۱۰ حزب، ۲ لیست انفرادی
- تعداد رأیدهندگان عمومی: ۹۷۶,۶۵۰ رأیدهنده
- تعداد مراکز: ۵۰۹
- تعداد ایستگاهها: ۱,۹۴۰
استان انبار
- تعداد کرسی: ۱۵ (۴ سهمیهی زنان)
- تعداد نامزد: ۲۵۳ (۱۸۳ مرد، ۷۰ زن)
- تعداد احزاب و ائتلافها: ۷ ائتلاف، ۳ حزب
- تعداد رأیدهندگان عمومی: ۹۳۳,۹۱۱ رأیدهنده
- تعداد مراکز: ۳۸۷
- تعداد ایستگاهها: ۱,۸۲۰
استان بابل
- تعداد کرسی: ۱۷ (۴ سهمیهی زنان)
- تعداد نامزد: ۴۷۹ (۳۴۸ مرد، ۱۳۱ زن)
- تعداد نامزد مستقل: ۱
- تعداد احزاب و ائتلافها: ۷ ائتلاف، ۹ حزب، ۱ لیست انفرادی
- تعداد رأیدهندگان عمومی: ۱,۰۷۰,۳۲۶ رأیدهنده
- تعداد مراکز: ۴۳۶
- تعداد ایستگاهها: ۲,۰۹۹
استان کربلا
- تعداد کرسی: ۱۱ (۳ سهمیهی زنان)
- تعداد نامزد: ۲۳۳ (۱۶۴ مرد، ۶۹ زن)
- تعداد نامزد مستقل: ۱
- تعداد احزاب و ائتلافها: ۷ ائتلاف، ۵ حزب، ۱ لیست انفرادی
- تعداد رأیدهندگان عمومی: ۶۳۴,۸۱۶ رأیدهنده
- تعداد مراکز: ۲۴۹
- تعداد ایستگاهها: ۱,۲۴۳
استان واسط
- تعداد کرسی: ۱۱ (۳ سهمیهی زنان، ۱ سهمیهی کوردهای فیلی)
- تعداد نامزد: ۲۴۶ (۱۷۶ مرد، ۷۰ زن)
- تعداد نامزدهای اقلیتها: ۹
- تعداد احزاب و ائتلافها: ۸ ائتلاف، ۳ حزب، ۹ لیست انفرادی
- تعداد رأیدهندگان عمومی: ۷۴۴,۷۵۲ رأیدهنده
- تعداد مراکز: ۳۱۱
- تعداد ایستگاهها: ۱,۴۶۱
استان صلاحالدین
- تعداد کرسی: ۱۲
- تعداد نامزد: ۲۹۶ (۲۱۶ مرد، ۸۰ زن)
- تعداد نامزد مستقل: ۰
- تعداد احزاب و ائتلافها: ۱۰ ائتلاف، ۳ حزب
- تعداد رأیدهندگان عمومی: ۸۰۸,۰۴۳ رأیدهنده
- تعداد مراکز: ۳۵۶
- تعداد ایستگاهها: ۱,۵۸۹
استان نجف
- تعداد کرسی: ۱۲ (۳ سهمیهی زنان)
- تعداد نامزد: ۳۱۲ (۲۲۷ مرد، ۸۵ زن)
- تعداد نامزد مستقل: ۱
- تعداد احزاب و ائتلافها: ۸ ائتلاف، ۶ حزب، ۱ لیست انفرادی
- تعداد رأیدهندگان عمومی: ۷۹۵,۶۵۳ رأیدهنده
- تعداد مراکز: ۳۴۱
- تعداد ایستگاهها: ۱,۵۶۰
استان قادسیه
- تعداد کرسی: ۱۱ (۳ سهمیهی زنان)
- تعداد نامزد: ۲۸۲ (۲۰۰ مرد، ۸۲ زن)
- تعداد نامزد مستقل: ۱
- تعداد احزاب و ائتلافها: ۹ ائتلاف، ۴ حزب، ۱ لیست انفرادی
- تعداد رأیدهندگان عمومی: ۶۷۹,۷۵۱ رأیدهنده
- تعداد مراکز: ۳۰۱
- تعداد ایستگاهها: ۱,۳۲۵
استان مثنی
- تعداد کرسی: ۷ (۲ سهمیهی زنان)
- تعداد نامزد: ۱۲۶ (۹۰ مرد، ۳۶ زن)
- تعداد احزاب و ائتلافها: ۶ ائتلاف، ۳ حزب
- تعداد رأیدهندگان عمومی: ۴۷۱,۵۷۳ رأیدهنده
- تعداد مراکز: ۱۷۹
- تعداد ایستگاهها: ۹۱۵
استان ذیقار
- تعداد کرسی: ۱۹ (۵ سهمیهی زنان)
- تعداد نامزد: ۵۷۱ نامزد (۴۱۶ مرد، ۱۵۵ زن)
- تعداد احزاب و ائتلافها: ۹ ائتلاف، ۸ حزب
- تعداد رأیدهندگان عمومی: ۱,۰۶۵,۰۸۹ رأیدهنده
- تعداد مراکز: ۴۹۲
- تعداد ایستگاهها: ۲,۰۹۴
استان میسان
- تعداد کرسی: ۱۰ کرسی (۳ سهمیهی زنان)
- تعداد نامزد: ۱۴۱ نامزد (۱۰۴ مرد، ۳۷ زن)
- تعداد احزاب و ائتلافها: ۴ ائتلاف، ۴ حزب
- تعداد رأیدهندگان عمومی: ۵۷۲,۷۷۸ رأیدهنده
- تعداد مراکز: ۲۳۱
- تعداد ایستگاهها: ۱,۱۱۰
استان بصره
- تعداد کرسی: ۲۵ (۶ سهمیهی زنان)
- تعداد نامزد: ۵۷۱ (۴۰۸ مرد، ۱۶۳ زن)
- تعداد احزاب و ائتلافها: ۸ ائتلاف، ۵ حزب
- تعداد رأیدهندگان عمومی: ۱,۵۵۹,۹۴۱ رأیدهنده
- تعداد مراکز: ۵۲۲
- تعداد ایستگاهها: ۳,۰۰۰