علی تتر، استاندار دهوک، تأکید کرد که از طریق این رأی‌گیری می‌توان از ظلم و ستمی که بر مردم کوردستان می‌رود، رهایی یافت

2 ساعت پیش

علی تتر، استاندار دهوک، روز سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، در گفت‌وگویی با کوردستان۲۴ اعلام کرد: "همچون هر فردی از کوردستان، مشارکت در رأی‌دادن هم وظیفه است و هم حق. به باور ما، ما به عنوان کوردستان می‌خواهیم از طریق این رأی‌دادن از ظلم و ستمی که بر مردم کوردستان می‌شود، رهایی یابیم."

وی افزود: "اگر می‌خواهیم در بغداد قدرتمند باشیم و حقوقمان محفوظ بماند، باید به وظیفه‌ی خود عمل کنیم. از این رو، از همه‌ی مردم کوردستان می‌خواهم که وظیفه‌ی خود را انجام دهند و با شور و اشتیاق در این فرآیند برای دستیابی به حقوق خود شرکت کنند."

آغاز فرآیند رأی‌گیری در عراق و اقلیم کوردستان

امروز در استان‌های عراق و اقلیم کوردستان، فرآیند رأی‌گیری عمومی برای انتخاب اعضای دوره‌ی ششم پارلمان عراق در حال برگزاری است. بر اساس آمار و ثبت‌های کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، بیش از ۲۰ میلیون رأی‌دهنده حق رأی دارند که بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنها در اقلیم کوردستان هستند.

مراکز رأی‌گیری از ساعت ۷:۰۰ صبح باز شده‌اند و قرار است فرآیند رأی‌گیری تا ساعت ۶:۰۰ عصر ادامه یابد. تمامی مراکز توسط نیروهای امنیتی محافظت می‌شوند و همزمان، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق از طریق دوربین‌های نظارتی بر روند برگزاری فرآیند نظارت می‌کند.

جزئیات نامزدها، کرسی‌ها، احزاب و ائتلاف‌ها در استان‌ها:

بغداد

- تعداد کرسی: ۷۱ (۱۷ سهمیه‌ی زنان، ۵ سهمیه‌ی اقلیت‌ها)

- تعداد نامزد: ۲۲۹۹ (۱۵۹۳ مرد، ۷۰۶ زن)

- تعداد نامزد مستقل: ۵

- تعداد نامزدهای اقلیت‌ها: ۱۶

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۱۲ ائتلاف، ۱۶ حزب، ۲۱ لیست انفرادی

- تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۴,۳۱۴,۸۶۶ رأی‌دهنده

- تعداد مراکز: ۱,۰۳۹

- تعداد ایستگاه‌ها: ۴,۳۳۳

استان اربیل

- تعداد کرسی: ۱۶ (۴ سهمیه‌ی زنان، ۱ سهمیه‌ی مسیحی)

- تعداد نامزد: ۱۰۸ (۷۱ مرد، ۳۷ زن)

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۹ حزب، ۶ لیست انفرادی

- تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۱,۰۰۲,۰۸۷ رأی‌دهنده

- تعداد مراکز: ۵۲۸

- تعداد ایستگاه‌ها: ۲,۰۰۳

استان سلیمانیه

- تعداد کرسی: ۱۸ (۵ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۱۳۶ (۹۹ مرد، ۳۷ زن)

- تعداد نامزد مستقل: ۴

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۹ حزب، ۴ لیست انفرادی

- تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۱,۱۱۹,۱۱۱ رأی‌دهنده

- تعداد مراکز: ۵۰۶

- تعداد ایستگاه‌ها: ۲,۲۰۰

استان دهوک

- تعداد کرسی: ۱۲ (۳ سهمیه‌ی زنان، ۱ سهمیه‌ی مسیحی)

- تعداد نامزد: ۵۹ (۳۹ مرد، ۲۰ زن)

- تعداد نامزد مستقل: ۱

- تعداد نامزدهای اقلیت‌ها: ۴

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۸ حزب، ۵ لیست انفرادی

- تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۷۲۲,۸۵۳ رأی‌دهنده

- تعداد مراکز: ۲۷۸

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۳۹۶

استان نینوا

- تعداد کرسی: ۳۴ (۸ سهمیه‌ی زنان، ۷ سهمیه‌ی اقلیت‌ها)

- تعداد نامزد: ۱۰۴۷ (۷۵۹ نامزد، ۲۸۸ زن)

- تعداد نامزد مستقل: ۱

- تعداد نامزدهای اقلیت‌ها: ۱۳

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۹ ائتلاف، ۱۲ حزب، ۱۴ لیست انفرادی

- تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۱,۹۶۹,۱۷۹ رأی‌دهنده

- تعداد مراکز: ۸۷۳

- تعداد ایستگاه‌ها: ۳,۸۶۱

استان کرکوک

- تعداد کرسی: ۱۲ (۳ سهمیه‌ی زنان، ۱ سهمیه‌ی مسیحی)

- تعداد نامزد: ۲۵۱ (۱۷۵ مرد، ۷۶ زن)

- تعداد نامزد مستقل: ۱

- تعداد نامزدهای اقلیت‌ها: ۸

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۵ ائتلاف، ۹ حزب، ۹ لیست انفرادی

- تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۸۹۷,۰۳۰ رأی‌دهنده

- تعداد مراکز: ۳۳۰

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۷۳۳

استان دیاله

- تعداد کرسی: ۱۴ (۴ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۳۵۸ (۲۵۲ مرد، ۱۰۶ زن)

- تعداد نامزد مستقل: ۲

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۶ ائتلاف، ۱۰ حزب، ۲ لیست انفرادی

- تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۹۷۶,۶۵۰ رأی‌دهنده

- تعداد مراکز: ۵۰۹

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۹۴۰

استان انبار

- تعداد کرسی: ۱۵ (۴ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۲۵۳ (۱۸۳ مرد، ۷۰ زن)

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۷ ائتلاف، ۳ حزب

- تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۹۳۳,۹۱۱ رأی‌دهنده

- تعداد مراکز: ۳۸۷

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۸۲۰

استان بابل

- تعداد کرسی: ۱۷ (۴ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۴۷۹ (۳۴۸ مرد، ۱۳۱ زن)

- تعداد نامزد مستقل: ۱

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۷ ائتلاف، ۹ حزب، ۱ لیست انفرادی

- تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۱,۰۷۰,۳۲۶ رأی‌دهنده

- تعداد مراکز: ۴۳۶

- تعداد ایستگاه‌ها: ۲,۰۹۹

استان کربلا

- تعداد کرسی: ۱۱ (۳ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۲۳۳ (۱۶۴ مرد، ۶۹ زن)

- تعداد نامزد مستقل: ۱

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۷ ائتلاف، ۵ حزب، ۱ لیست انفرادی

- تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۶۳۴,۸۱۶ رأی‌دهنده

- تعداد مراکز: ۲۴۹

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۲۴۳

استان واسط

- تعداد کرسی: ۱۱ (۳ سهمیه‌ی زنان، ۱ سهمیه‌ی کوردهای فیلی)

- تعداد نامزد: ۲۴۶ (۱۷۶ مرد، ۷۰ زن)

- تعداد نامزدهای اقلیت‌ها: ۹

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۸ ائتلاف، ۳ حزب، ۹ لیست انفرادی

- تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۷۴۴,۷۵۲ رأی‌دهنده

- تعداد مراکز: ۳۱۱

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۴۶۱

استان صلاح‌الدین

- تعداد کرسی: ۱۲

- تعداد نامزد: ۲۹۶ (۲۱۶ مرد، ۸۰ زن)

- تعداد نامزد مستقل: ۰

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۱۰ ائتلاف، ۳ حزب

- تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۸۰۸,۰۴۳ رأی‌دهنده

- تعداد مراکز: ۳۵۶

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۵۸۹

استان نجف

- تعداد کرسی: ۱۲ (۳ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۳۱۲ (۲۲۷ مرد، ۸۵ زن)

- تعداد نامزد مستقل: ۱

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۸ ائتلاف، ۶ حزب، ۱ لیست انفرادی

- تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۷۹۵,۶۵۳ رأی‌دهنده

- تعداد مراکز: ۳۴۱

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۵۶۰

استان قادسیه

- تعداد کرسی: ۱۱ (۳ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۲۸۲ (۲۰۰ مرد، ۸۲ زن)

- تعداد نامزد مستقل: ۱

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۹ ائتلاف، ۴ حزب، ۱ لیست انفرادی

- تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۶۷۹,۷۵۱ رأی‌دهنده

- تعداد مراکز: ۳۰۱

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۳۲۵

استان مثنی

- تعداد کرسی: ۷ (۲ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۱۲۶ (۹۰ مرد، ۳۶ زن)

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۶ ائتلاف، ۳ حزب

- تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۴۷۱,۵۷۳ رأی‌دهنده

- تعداد مراکز: ۱۷۹

- تعداد ایستگاه‌ها: ۹۱۵

استان ذی‌قار

- تعداد کرسی: ۱۹ (۵ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۵۷۱ نامزد (۴۱۶ مرد، ۱۵۵ زن)

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۹ ائتلاف، ۸ حزب

- تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۱,۰۶۵,۰۸۹ رأی‌دهنده

- تعداد مراکز: ۴۹۲

- تعداد ایستگاه‌ها: ۲,۰۹۴

استان میسان

- تعداد کرسی: ۱۰ کرسی (۳ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۱۴۱ نامزد (۱۰۴ مرد، ۳۷ زن)

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۴ ائتلاف، ۴ حزب

- تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۵۷۲,۷۷۸ رأی‌دهنده

- تعداد مراکز: ۲۳۱

- تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۱۱۰

استان بصره

- تعداد کرسی: ۲۵ (۶ سهمیه‌ی زنان)

- تعداد نامزد: ۵۷۱ (۴۰۸ مرد، ۱۶۳ زن)

- تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۸ ائتلاف، ۵ حزب

- تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۱,۵۵۹,۹۴۱ رأی‌دهنده

- تعداد مراکز: ۵۲۲

- تعداد ایستگاه‌ها: ۳,۰۰۰