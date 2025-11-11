اخبار

استاندار دهوک: رأی‌دادن وظیفه و حق برای صیانت از حقوق ماست

علی تتر، استاندار دهوک، تأکید کرد که از طریق این رأی‌گیری می‌توان از ظلم و ستمی که بر مردم کوردستان می‌رود، رهایی یافت

علی تتر، استاندار دهوک، روز سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، در گفت‌وگویی با کوردستان۲۴ اعلام کرد: "همچون هر فردی از کوردستان، مشارکت در رأی‌دادن هم وظیفه است و هم حق. به باور ما، ما به عنوان کوردستان می‌خواهیم از طریق این رأی‌دادن از ظلم و ستمی که بر مردم کوردستان می‌شود، رهایی یابیم."

وی افزود: "اگر می‌خواهیم در بغداد قدرتمند باشیم و حقوقمان محفوظ بماند، باید به وظیفه‌ی خود عمل کنیم. از این رو، از همه‌ی مردم کوردستان می‌خواهم که وظیفه‌ی خود را انجام دهند و با شور و اشتیاق در این فرآیند برای دستیابی به حقوق خود شرکت کنند."

 

آغاز فرآیند رأی‌گیری در عراق و اقلیم کوردستان

امروز در استان‌های عراق و اقلیم کوردستان، فرآیند رأی‌گیری عمومی برای انتخاب اعضای دوره‌ی ششم پارلمان عراق در حال برگزاری است. بر اساس آمار و ثبت‌های کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، بیش از ۲۰ میلیون رأی‌دهنده حق رأی دارند که بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنها در اقلیم کوردستان هستند.

 

مراکز رأی‌گیری از ساعت ۷:۰۰ صبح باز شده‌اند و قرار است فرآیند رأی‌گیری تا ساعت ۶:۰۰ عصر ادامه یابد. تمامی مراکز توسط نیروهای امنیتی محافظت می‌شوند و همزمان، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق از طریق دوربین‌های نظارتی بر روند برگزاری فرآیند نظارت می‌کند.

 

جزئیات نامزدها، کرسی‌ها، احزاب و ائتلاف‌ها در استان‌ها:

 

بغداد

-   تعداد کرسی: ۷۱ (۱۷ سهمیه‌ی زنان، ۵ سهمیه‌ی اقلیت‌ها)

-   تعداد نامزد: ۲۲۹۹ (۱۵۹۳ مرد، ۷۰۶ زن)

-   تعداد نامزد مستقل: ۵

-   تعداد نامزدهای اقلیت‌ها: ۱۶

-   تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۱۲ ائتلاف، ۱۶ حزب، ۲۱ لیست انفرادی

-   تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۴,۳۱۴,۸۶۶ رأی‌دهنده

-   تعداد مراکز: ۱,۰۳۹

-   تعداد ایستگاه‌ها: ۴,۳۳۳

 

استان اربیل

-   تعداد کرسی: ۱۶ (۴ سهمیه‌ی زنان، ۱ سهمیه‌ی مسیحی)

-   تعداد نامزد: ۱۰۸ (۷۱ مرد، ۳۷ زن)

-   تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۹ حزب، ۶ لیست انفرادی

-   تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۱,۰۰۲,۰۸۷ رأی‌دهنده

-   تعداد مراکز: ۵۲۸

-   تعداد ایستگاه‌ها: ۲,۰۰۳

 

استان سلیمانیه

-   تعداد کرسی: ۱۸ (۵ سهمیه‌ی زنان)

-   تعداد نامزد: ۱۳۶ (۹۹ مرد، ۳۷ زن)

-   تعداد نامزد مستقل: ۴

-   تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۹ حزب، ۴ لیست انفرادی

-   تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۱,۱۱۹,۱۱۱ رأی‌دهنده

-   تعداد مراکز: ۵۰۶

-   تعداد ایستگاه‌ها: ۲,۲۰۰

 

استان دهوک

-   تعداد کرسی: ۱۲ (۳ سهمیه‌ی زنان، ۱ سهمیه‌ی مسیحی)

-   تعداد نامزد: ۵۹ (۳۹ مرد، ۲۰ زن)

-   تعداد نامزد مستقل: ۱

-   تعداد نامزدهای اقلیت‌ها: ۴

-   تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۸ حزب، ۵ لیست انفرادی

-   تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۷۲۲,۸۵۳ رأی‌دهنده

-   تعداد مراکز: ۲۷۸

-   تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۳۹۶

 

استان نینوا

-   تعداد کرسی: ۳۴ (۸ سهمیه‌ی زنان، ۷ سهمیه‌ی اقلیت‌ها)

-   تعداد نامزد: ۱۰۴۷ (۷۵۹ نامزد، ۲۸۸ زن)

-   تعداد نامزد مستقل: ۱

-   تعداد نامزدهای اقلیت‌ها: ۱۳

-   تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۹ ائتلاف، ۱۲ حزب، ۱۴ لیست انفرادی

-   تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۱,۹۶۹,۱۷۹ رأی‌دهنده

-   تعداد مراکز: ۸۷۳

-   تعداد ایستگاه‌ها: ۳,۸۶۱

 

استان کرکوک

-   تعداد کرسی: ۱۲ (۳ سهمیه‌ی زنان، ۱ سهمیه‌ی مسیحی)

-   تعداد نامزد: ۲۵۱ (۱۷۵ مرد، ۷۶ زن)

-   تعداد نامزد مستقل: ۱

-   تعداد نامزدهای اقلیت‌ها: ۸

-   تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۵ ائتلاف، ۹ حزب، ۹ لیست انفرادی

-   تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۸۹۷,۰۳۰ رأی‌دهنده

-   تعداد مراکز: ۳۳۰

-   تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۷۳۳

 

استان دیاله

-   تعداد کرسی: ۱۴ (۴ سهمیه‌ی زنان)

-   تعداد نامزد: ۳۵۸ (۲۵۲ مرد، ۱۰۶ زن)

-   تعداد نامزد مستقل: ۲

-   تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۶ ائتلاف، ۱۰ حزب، ۲ لیست انفرادی

-   تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۹۷۶,۶۵۰ رأی‌دهنده

-   تعداد مراکز: ۵۰۹

-   تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۹۴۰

 

استان انبار

-   تعداد کرسی: ۱۵ (۴ سهمیه‌ی زنان)

-   تعداد نامزد: ۲۵۳ (۱۸۳ مرد، ۷۰ زن)

-   تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۷ ائتلاف، ۳ حزب

-   تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۹۳۳,۹۱۱ رأی‌دهنده

-   تعداد مراکز: ۳۸۷

-   تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۸۲۰

 

استان بابل

-   تعداد کرسی: ۱۷ (۴ سهمیه‌ی زنان)

-   تعداد نامزد: ۴۷۹ (۳۴۸ مرد، ۱۳۱ زن)

-   تعداد نامزد مستقل: ۱

-   تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۷ ائتلاف، ۹ حزب، ۱ لیست انفرادی

-   تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۱,۰۷۰,۳۲۶ رأی‌دهنده

-   تعداد مراکز: ۴۳۶

-   تعداد ایستگاه‌ها: ۲,۰۹۹

 

استان کربلا

-   تعداد کرسی: ۱۱ (۳ سهمیه‌ی زنان)

-   تعداد نامزد: ۲۳۳ (۱۶۴ مرد، ۶۹ زن)

-   تعداد نامزد مستقل: ۱

-   تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۷ ائتلاف، ۵ حزب، ۱ لیست انفرادی

-   تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۶۳۴,۸۱۶ رأی‌دهنده

-   تعداد مراکز: ۲۴۹

-   تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۲۴۳

 

استان واسط

-   تعداد کرسی: ۱۱ (۳ سهمیه‌ی زنان، ۱ سهمیه‌ی کوردهای فیلی)

-   تعداد نامزد: ۲۴۶ (۱۷۶ مرد، ۷۰ زن)

-   تعداد نامزدهای اقلیت‌ها: ۹

-   تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۸ ائتلاف، ۳ حزب، ۹ لیست انفرادی

-   تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۷۴۴,۷۵۲ رأی‌دهنده

-   تعداد مراکز: ۳۱۱

-   تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۴۶۱

 

استان صلاح‌الدین

-   تعداد کرسی: ۱۲

-   تعداد نامزد: ۲۹۶ (۲۱۶ مرد، ۸۰ زن)

-   تعداد نامزد مستقل: ۰

-   تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۱۰ ائتلاف، ۳ حزب

-   تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۸۰۸,۰۴۳ رأی‌دهنده

-   تعداد مراکز: ۳۵۶

-   تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۵۸۹

 

استان نجف

-   تعداد کرسی: ۱۲ (۳ سهمیه‌ی زنان)

-   تعداد نامزد: ۳۱۲ (۲۲۷ مرد، ۸۵ زن)

-   تعداد نامزد مستقل: ۱

-   تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۸ ائتلاف، ۶ حزب، ۱ لیست انفرادی

-   تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۷۹۵,۶۵۳ رأی‌دهنده

-   تعداد مراکز: ۳۴۱

-   تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۵۶۰

 

استان قادسیه

-   تعداد کرسی: ۱۱ (۳ سهمیه‌ی زنان)

-   تعداد نامزد: ۲۸۲ (۲۰۰ مرد، ۸۲ زن)

-   تعداد نامزد مستقل: ۱

-   تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۹ ائتلاف، ۴ حزب، ۱ لیست انفرادی

-   تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۶۷۹,۷۵۱ رأی‌دهنده

-   تعداد مراکز: ۳۰۱

-   تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۳۲۵

 

استان مثنی

-   تعداد کرسی: ۷ (۲ سهمیه‌ی زنان)

-   تعداد نامزد: ۱۲۶ (۹۰ مرد، ۳۶ زن)

-   تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۶ ائتلاف، ۳ حزب

-   تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۴۷۱,۵۷۳ رأی‌دهنده

-   تعداد مراکز: ۱۷۹

-   تعداد ایستگاه‌ها: ۹۱۵

 

استان ذی‌قار

-   تعداد کرسی: ۱۹ (۵ سهمیه‌ی زنان)

-   تعداد نامزد: ۵۷۱ نامزد (۴۱۶ مرد، ۱۵۵ زن)

-   تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۹ ائتلاف، ۸ حزب

-   تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۱,۰۶۵,۰۸۹ رأی‌دهنده

-   تعداد مراکز: ۴۹۲

-   تعداد ایستگاه‌ها: ۲,۰۹۴

 

استان میسان

-   تعداد کرسی: ۱۰ کرسی (۳ سهمیه‌ی زنان)

-   تعداد نامزد: ۱۴۱ نامزد (۱۰۴ مرد، ۳۷ زن)

-   تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۴ ائتلاف، ۴ حزب

-   تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۵۷۲,۷۷۸ رأی‌دهنده

-   تعداد مراکز: ۲۳۱

-   تعداد ایستگاه‌ها: ۱,۱۱۰

 

استان بصره

-   تعداد کرسی: ۲۵ (۶ سهمیه‌ی زنان)

-   تعداد نامزد: ۵۷۱ (۴۰۸ مرد، ۱۶۳ زن)

-   تعداد احزاب و ائتلاف‌ها: ۸ ائتلاف، ۵ حزب

-   تعداد رأی‌دهندگان عمومی: ۱,۵۵۹,۹۴۱ رأی‌دهنده

-   تعداد مراکز: ۵۲۲

-   تعداد ایستگاه‌ها: ۳,۰۰۰

 
