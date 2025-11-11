مسئول شعبه‌ی چهارم پارت دموکرات کوردستان در سلیمانیه، تأکید کرد که با مشارکت در انتخابات می‌توان به آبادانی، رفاه و آزادی دست یافت

1 ساعت پیش

آری هرسین، مسئول شعبه‌ی چهارم پارت دموکرات کوردستان در سلیمانیه، روز سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، پس از ادای رأی خود به خبرنگاران گفت: "بسیار مهم است که مردم آگاهی داشته باشند که چگونه رأی می‌دهند." وی افزود: "هرچقدر هم که مردم شهر سلیمانیه به پای صندوق‌های رأی بروند، باز هم کم است، زیرا ما نیاز داریم که مردم در فرآیند سیاسی مشارکت کنند."

وی اشاره کرد که رأی‌دادن حق مردم و وظیفه‌ای اخلاقی است و گفت: "من به لیستی رأی داده‌ام که می‌تواند آبادانی، رفاه و آزادی را برای من تضمین کند."

هرسین همچنین بیان کرد که این انتخابات بسیار مهم است، زیرا "ما و بغداد مشکلات فراوانی داریم که با سلاح حل نمی‌شوند. راه مدنی نیز مشارکت در انتخابات پارلمان عراق است تا با حضور خود در آنجا بتوانیم دیدگاه‌های شوونیستی را که متوجه کوردستان است، تغییر دهیم. همچنین باید با تیمی قدرتمند به حل مشکلاتی بپردازیم که میان اقلیم کوردستان و بغداد وجود دارد."

مراکز رأی‌گیری برای رأی‌گیری عمومی از ساعت ۷:۰۰ صبح امروز سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) باز شده‌اند و قرار است فرآیند تا ساعت ۶:۰۰ عصر ادامه یابد. در سراسر عراق و اقلیم کوردستان، بیش از ۲۰ میلیون نفر حق رأی دارند و ۷۷۴۴ نامزد برای ۳۲۹ کرسی پارلمان رقابت می‌کنند.