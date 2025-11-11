پشتیوان صادق: این انتخابات سرنوشتساز است
وزیر اوقاف و امور دینی و عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، از مردم اربیل خواست تا در انتخابات شرکت کرده و به جریانی رأی دهند که حافظ کیان اقلیم کوردستان باشد
پشتیوان صادق، وزیر اوقاف و امور دینی و عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، اعلام کرد: "از مردم عزیز اربیل، با همهی شهرکها، روستاها و مناطق آن، میخواهم که در رأیدادن شرکت کنند."
پشتیوان صادق، پس از ادای رأی خود در یکی از مراکز رأیگیری اربیل، به ریناس علی، خبرنگار کوردستان۲۴ گفت: "این انتخابات سرنوشتساز است و بسیار مهم است که شهروندان مشارکت کنند و به جریانی رأی دهند که به آنها خدمت میکند و از کیان اقلیم کوردستان محافظت مینماید."
تأکید بر یکپارچگی کوردها برای دفاع از حقوق قانونی
وزیر اوقاف و امور دینی، در ادامهی سخنان خود گفت: "ما خواهان آن هستیم که کوردها با یکپارچگی و یکصدایی از قانون اساسی، فدرالیسم و حقوق قانونی اقلیم کوردستان دفاع کنند."
پشتیوان صادق همچنین گفت: "تا پایان فرآیند انتخابات و اعلام نتایج، نقشهی سیاسی عراق روشن نخواهد شد. اما پس از آن نقشه آشکار میشود و ما در آن زمان با کسانی که به فدرالیسم، قانون اساسی و دموکراسی باور دارند، همکاری خواهیم کرد تا دولتی خدمتگزار و دموکراتیک تشکیل دهیم. دولتی که به حقوق قانونی مردم کوردستان باور داشته باشد و دیگر حقوق ما را نقض نکند."
اهمیت مشارکت کرکوک و مناطق کوردستانی خارج از ادارهی اقلیم
وزیر اوقاف و امور دینی، در پایان سخنان خود گفت: "مشارکت ساکنان کرکوک و مناطق کوردستانی خارج از ادارهی اقلیم در این انتخابات بسیار مهم است. ما برنامههای بزرگ و خوبی برای خدمت به این مناطق تدوین کردهایم و امیدواریم بتوانیم از طریق این انتخابات، این مناطق را به اقلیم بازگردانیم."
مراکز رأیگیری برای انتخاب اعضای دورهی ششم پارلمان عراق از ساعت ۷:۰۰ صبح امروز سهشنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) باز شدهاند و قرار است فرآیند رأیگیری تا ساعت ۶:۰۰ عصر ادامه یابد. در سراسر عراق و اقلیم کوردستان، بیش از ۲۰ میلیون نفر حق رأی و انتخاب ۳۲۹ عضو دورهی جدید پارلمان عراق را دارند که در میان آنها، ۹ کرسی پارلمانی به سهمیهی اقلیتها اختصاص دارد.