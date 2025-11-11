فراخوان مقامات کوردستان برای مشارکت گسترده در انتخابات پارلمانی عراق

مقامات ارشد دولت اقلیم و پارت دموکرات کوردستان ضمن تاکید بر اهمیت انتخابات پارلمانی عراق، خواستار مشارکت گسترده‌ی شهروندان برای دفاع از حقوق قانونی و تشکیل دولتی خدمتگزار و بدون فساد شدند

5 ساعت پیش

در روز برگزاری انتخابات عمومی ششمین دوره‌ی پارلمان عراق، مقامات ارشد دولت اقلیم کوردستان و پارت دموکرات کوردستان با حضور در پای صندوق‌های رای، بر اهمیت این رویداد دموکراتیک و لزوم مشارکت گسترده‌ی شهروندان برای تعیین سرنوشت و دفاع از حقوق خود تاکید کردند.

آلان حمه سعید، وزیر آموزش و پرورش دولت اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴، این روز و روند انتخابات را بسیار مهم خواند و اظهار داشت: "ما در این رای‌گیری شرکت کردیم، زیرا این انتخابات یکی از نقاط کلیدی برای آغاز تغییرات در عراق است."

وی افزود که عراق بر پایه‌ی "توازن، مشارکت و سازش" بنا شده است که شامل مشارکت در حکمرانی، سازش در تصمیم‌گیری و توازن در نهادهای دولتی می‌شود. وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: "اینها نقاط مهمی هستند که ما امیدواریم عراق بار دیگر به اصول اساسی خود بازگردد، زیرا عراق از سال ۲۰۰۳ بر این مبانی بنا شده است. در سال‌های گذشته انحرافاتی از این ستون‌های اصلی وجود داشته است، بنابراین بسیار مهم است که مسیر عراق را به این اصول بازگردانیم، به ویژه که بخش زیادی از عراق اکنون بر اساس آنها عمل نمی‌کند."

وزیر آموزش و پرورش، همچنین اعلام کرد که وزارت آموزش و پرورش از کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق خواسته است تا از ساختمان‌های مدارس که به عنوان مراکز رای‌گیری استفاده می‌شوند، محافظت کند.

انتخاب دولتی خدمتگزار و بدون فساد

فازل میرانی، مسئول هیئت اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، نیز امروز سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، در یک کنفرانس خبری، با اشاره به اینکه انتخابات جلوه‌ای از دموکراسی است، بر لزوم رفتار دموکراتیک و متمدنانه از سوی نامزدها، نهادها و رای‌دهندگان تاکید کرد. وی اظهار داشت: "ما امروز رای دادیم تا دولتی تشکیل دهیم که به کشور و شهروندان خدمت کند، خدمتی پاک و بدون فساد. زیرا این باور وجود دارد که هر جا پول باشد، فساد نیز هست، اما این نباید به یک فرهنگ تبدیل شود، بلکه تنها یک رویداد در زمان و مکانی خاص است."

مسئول هیئت اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، همچنین ابراز امیدواری کرد که جامعه‌ی کوردستان و خاورمیانه روزی به سطحی برسند که انتخابات به شیوه‌ای متمدنانه پیش برود، نه با "دهان‌دری، پاره کردن پوسترها یا خرید و فروش رای." وی ثبات در عراق را منوط به حل مشکلات میان اربیل و بغداد دانست و تاکید کرد که طرف‌های کوردستانی باید با آن دسته از جریان‌های عراقی ائتلاف کنند که به فدرالیسم و دموکراسی باور دارند.

انتخاب نمایندگان واقعی و دفاع از حقوق قانونی

ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، پس از شرکت در رای‌گیری در پیرمام، از شهروندان خواست تا با حضور در مراکز رای‌گیری، حق قانونی و قانون اساسی خود را ایفا کرده و نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند. وی اظهار داشت: "از شهروندان می‌خواهم که همگی در روند رای‌گیری شرکت کنند و نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند؛ کسانی که مورد اعتماد هستند و در بغداد نه به رای‌دهندگان خیانت می‌کنند و نه می‌توانند از حقوق قانون اساسی شهروندان دفاع کنند، تا نماینده‌ی واقعی مردم کوردستان در بغداد باشند."

تغییر رویکرد پارت دموکرات و اجرای کامل قانون اساسی

محمود محمد، سخنگوی پارت دموکرات کوردستان، نیز امروز سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که پارت دموکرات رویکرد خود را در قبال طرف‌های سیاسی برای تشکیل کابینه‌ی جدید دولت اقلیم کوردستان، متفاوت از گذشته خواهد کرد. وی افزود: "مردم کوردستان رای داده‌اند تا پارلمان و دولت تشکیل شود و امید مردم کوردستان باید محقق شود."

سخنگوی پارت دموکرات کوردستان تاکید کرد که قانون اساسی، از جمله ماده‌ی ۱۴۰ و دیگر مسائل مربوط به حقوق مردم کوردستان، باید به طور کامل اجرا شود و پذیرفته نیست که برخی مواد قانون اساسی اجرا و برخی دیگر نقض شوند. وی همچنین به وجود ۵۳ ماده‌ی قانون اساسی که تاکنون قانونی برای آنها وضع نشده و نیز نهادهای مهم دولت فدرال که تجسم‌بخش فدرالیسم هستند و هنوز وجود ندارند، اشاره کرد. سخنگوی پارت دموکرات در مورد احتمال تشکیل ائتلاف در پارلمان عراق گفت که اگر ذهنیت همه‌ی طرف‌ها به این درک برسد که عراق دیگر تنها توسط یک جریان ملی یا مذهبی خاص اداره نمی‌شود، بلکه همه‌ی طرف‌های دینی، ملی و مذهبی باید با هم عراق را اداره کنند، تشکیل ائتلاف دشوار نخواهد بود، زیرا تجربه‌ی حکومت یک‌جانبه پیش از این شکست خورده است.

اهمیت رای در کرکوک و لزوم تغییر قانون انتخابات

شاخوان عبدالله، نایب رئیس پارلمان عراق، نیز امروز سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، در یک کنفرانس خبری، روز انتخابات را برای مردم کرکوک بسیار مهم دانست و از آنها خواست تا برای دفاع از حقوق خود به پای صندوق‌های رای بروند. وی تاکید کرد: "کرکوک با سایر شهرها متفاوت است و رقابت در آن تا حدی ملی‌گرایانه است. کوردها باید از حقوق خود محافظت کنند."

شاخوان عبدالله پیام خود را به مردم کرکوک اینگونه بیان کرد: "با وجود موانع و دوری راه، به شهر خود بازگردید تا از رای کوردها محافظت کنید، زیرا برای ما مهم است که کوردها توازن را در این شهر حفظ کنند. هر کس در اینجا رای می‌دهد، گویی در جنگ با داعش در این شهر جنگیده است، رای او به همان اندازه تاثیرگذار است. امیدوارم کوردها امروز نمایندگان خوبی برای خود انتخاب کنند تا در پارلمان عراق از آنها دفاع کنند."

وی همچنین به اظهارات پرزیدنت بارزانی اشاره کرد که بارها گفته است با قانون فعلی دیگر در انتخابات شرکت نخواهند کرد. عبدالله افزود: "اکنون تمام تلاش ما این است که قانون انتخابات را در پارلمان عراق تغییر دهیم. سال‌هاست تلاش می‌کنیم تا به یک حوزه‌ی انتخاباتی واحد تبدیل شود، زیرا قانون فعلی باعث کاهش تعداد آرای کوردها در برخی شهرها شده است. تغییر در این قانون بسیار مهم است، زیرا در آن صورت میزان و نسبت واقعی کوردها در پارلمان عراق مشخص خواهد شد. معتقدم اگر به یک حوزه‌ی واحد تبدیل شود، کوردها ۱۰۰ نماینده در پارلمان خواهند داشت."

مشارکت فعال ایزدیان در انتخابات برای بازگشت به شنگال

میرحازم تحسین بگ، میر ایزدیان، پس از شرکت در روند انتخابات و رأی‌گیری، در شیخان و در مقابل مدرسه‌ای که رأی خود را به صندوق انداخت، با خبرنگاران گفتگو کرد.

او اظهار داشت: "امروز روزی مهم و تاریخی است، زیرا نسل‌کشی علیه جامعه‌ی ایزدی همچنان ادامه دارد و مردم ایزدی هنوز در اردوگاه‌ها و زیر چادرها زندگی می‌کنند. از این رو، باید به کسانی رأی داد که برای بازپس‌گیری حقوق می‌جنگند و برای تضمین غرامت شهروندان و ارائه‌ی خدمات به شنگال تلاش می‌کنند تا شهروندان با سربلندی به شنگال بازگردند."

میر ایزدیان همچنین تأکید کرد که مشارکت فعال و مؤثر شهروندان حوزه‌ی انتخابیه نینوا در این انتخابات اهمیت دارد تا حقوق شهروندان بازگردانده شود.

میرحازم تحسین بگ پیامی درخواستی خطاب به جامعه‌ی ایزدی صادر کرد و گفت: "امروز همه‌ی شما به مراکز رأی‌گیری بروید. همانطور که پرزیدنت بارزانی فرموده‌اند، به کسانی رأی دهید که خودتان می‌خواهید و به کسانی رأی دهید که از حقوق شهروندان ایزدی و خاک و میهن دفاع و حمایت می‌کنند."

برگزاری انتخابات برای آینده‌ی عراق و اقلیم کوردستان بسیار مهم است

ریباز حملان، دسیتار نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، گفت: "امیدواریم همه‌ی کسانی که حق رأی دارند در اقلیم کوردستان و مناطق کوردستانی در این روند شرکت کنند، زیرا این روند. پس از این مرحله، باید برای اجرای قانون اساسی، که اساس همزیستی همه‌ی عراقی‌هاست، کار جدی صورت گیرد."

دستیار نخست‌وزیر، افزود: "تاکنون بخشی از بندهای قانون اساسی به قانون تبدیل نشده‌اند و لازم است در دوره‌ی آتی پارلمان عراق به قانون تبدیل شوند تا حقوق کوردها، به ویژه بودجه و مطالبات مالی دولت اقلیم کوردستان، محقق شود. مشکل حقوق کارمندان یکی از بزرگترین مشکلات است؛ همانطور که می‌بینید ما در ماه نوامبر هستیم و هنوز حقوق ماه سپتامبر پرداخت نشده است. دلیل آن این است که قانون اساسی آنطور که باید اجرا نشده است. اگر قانون اساسی اجرا می‌شد، این مشکلات و گرفتاری‌ها پیش نمی‌آمد."

او تصریح کرد: "امیدواریم مردم کوردستان در این رأی‌گیری شرکت کنند تا وزن و جایگاه کوردها در بغداد بازتابی بزرگ داشته باشد و بیشترین کرسی‌ها را در مجلس نمایندگان عراق به دست آوریم تا بتوانیم از حقوق خود دفاع کنیم."

کوردستان باید در روند سیاسی عراق وزن خود را داشته باشد

بنگین ریکانی، وزیر بازسازی و مسکن عراق، پس از رأی‌دادن در یک کنفرانس خبری گفت: "امروز روزی مهم برای همه‌ی مردم عراق و به ویژه کوردستان است. مشارکت در رأی‌گیری حق قانونی همه‌ی شهروندان است. اقلیم کوردستان باید وزن خود را داشته باشد و روند سیاسی در عراق به شیوه‌ای صحیح پیش برود."

بنگین ریکانی همچنین گفت: "پس از انتخابات، ائتلاف‌ها تشکیل خواهند شد، اما شاید این بار دشوارتر از دفعات قبل باشد، زیرا نهادهای سیاسی بیشتری وجود دارند و کوردستان نیز تجربه‌ای طولانی در این زمینه دارد."

او خاطرنشان کرد: "بی‌شک ما باید با قدرت در بغداد حضور داشته باشیم تا در روند ملی مشارکت کنیم و هم‌زمان در تثبیت حقوق مشروع اقلیم کوردستان، آن حقوق قانونی که در بسیاری از موارد نادیده گرفته شده‌اند، سهیم باشیم."

پروسه‌ی رای‌گیری عمومی برای انتخاب ۳۲۹ عضو ششمین دوره‌ی پارلمان عراق، امروز سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، در سراسر استان‌های عراق و اقلیم کوردستان برگزار شد. بر اساس آمار و ثبت‌های کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، بیش از ۲۰ میلیون رای‌دهنده حق رای داشتند که بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنها شهروندان اقلیم کوردستان بودند. از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان، ۹ کرسی به سهمیه‌ی اقلیت‌ها اختصاص دارد که شامل ۵ کرسی برای مسیحیان، یک کرسی برای صابئین، یک کرسی برای کوردهای فیلی، یک کرسی برای شبک‌ها و یک کرسی برای ایزدی‌ها می‌شود. مراکز رای‌گیری از ساعت ۷:۰۰ صبح گشایش یافته و قرار بود تا ساعت ۶:۰۰ عصر ادامه یابد. تمامی مراکز توسط نیروهای امنیتی محافظت شده و روند برگزاری انتخابات نیز توسط کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق از طریق دوربین‌های نظارتی رصد می‌شد. در این دوره‌ی انتخابات، ۷۷۴۴ نامزد برای کسب کرسی‌های پارلمان رقابت می‌کردند.