مقامات انتظامی و نظارتی اقلیم کوردستان: انتخابات پارلمانی عراق با امنیت کامل و بدون مشکل در جریان است

مدیرکل پلیس اقلیم کوردستان از تامین امنیت کامل مراکز رای‌گیری خبر داد و مسئول هیئت انتخابات اقلیم نیز بر ممنوعیت تبلیغات در اطراف حوزه‌ها و رفع سریع مشکلات فنی تاکید کرد

5 ساعت پیش

در گرماگرم برگزاری انتخابات عمومی پارلمان عراق، سرلشکر طارق احمد، مدیرکل پلیس اقلیم کوردستان، و نبَرد عمر، مسئول هیئت انتخابات اقلیم کوردستان در کمیسیون مستقل انتخابات، در یک کنفرانس خبری مشترک بر تامین امنیت کامل مراکز رای‌گیری و روند روان انتخابات تاکید کردند.

آنها همچنین درباره ممنوعیت هرگونه تبلیغات انتخاباتی در اطراف حوزه‌های رای‌گیری هشدار دادند.

تامین امنیت مراکز رای‌گیری و هماهنگی‌های امنیتی

سرلشکر طارق احمد در این کنفرانس خبری اظهار داشت که تمامی مراکز رای‌گیری بر اساس یک طرح راهبردی از پیش تعیین‌شده توسط وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان، تحت حفاظت کامل قرار دارند. وی با تقدیر از نیروهای امنیتی اقلیم، عملکرد آنها در تامین آرامش و سلامت مراکز رای‌گیری و شهروندان را در روز یکشنبه گذشته (احتمالاً اشاره به رای‌گیری ویژه) بسیار منظم و موفقیت‌آمیز خواند و ابراز امیدواری کرد که این روند تا پایان فرآیند انتخابات امروز نیز ادامه یابد.

مدیرکل پلیس اقلیم کوردستان افزود: «وزارت امور داخلی یک اتاق عملیات تشکیل داده که ریاست آن را شخصاً بر عهده دارم. تمامی نهادهای امنیتی ذی‌ربط، کمیسیون انتخابات و وزارت پیشمرگه نمایندگانی در این اتاق دارند و خوشبختانه تاکنون هیچ مشکل یا اختلالی گزارش نشده است.» وی همچنین به هماهنگی کامل کمیته عالی امنیتی به ریاست وزیر امور داخلی با کمیته امنیتی فدرال اشاره کرد و تاکید کرد که اتاق عملیات وضعیت را به دقت رصد می‌کند و در صورت بروز هرگونه مشکل، در اسرع وقت آن را حل و فصل خواهد کرد.

روند روان انتخابات و هشدارها درباره تخلفات

در ادامه این کنفرانس، نبَرد عمر، مسئول هیئت انتخابات اقلیم کوردستان، ضمن تاکید بر برگزاری بدون مشکل روند رای‌گیری عمومی، از شهروندان اقلیم کوردستان خواست تا مشارکت فعالی در انتخابات پارلمان عراق داشته باشند و نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب کنند. وی قاطعانه هشدار داد که هر کاندیدا یا حزب سیاسی که در اطراف مراکز رای‌گیری اقدام به تبلیغات و تلاش برای جلب آرای مردم کند، مجازات خواهد شد.

نبرد عمر، همچنین به مشکلات فنی پیش‌آمده برای ۲۷ دستگاه از مجموع ۵ هزار و ۵۹۹ دستگاه رای‌گیری از صبح امروز اشاره کرد و گفت که این مشکلات در عرض چند دقیقه برطرف شده‌اند. وی شایعات مربوط به باطل شدن برگه رای به دلیل آلودگی دست رای‌دهنده به جوهر را رد کرد و توضیح داد که آزمایش‌های متعدد نشان داده‌اند برگه رای تنها مهر الکترونیکی را می‌خواند و آلودگی دست به هیچ وجه باعث ابطال رای نخواهد شد. به گفته وی، ۳۲ هزار کارمند در استان‌های اقلیم کوردستان توسط کمیسیون انتخابات عراق برای مدیریت روند رای‌گیری عمومی پارلمان عراق استخدام شده و به مدت یک هفته آموزش دیده‌اند.

جزئیات انتخابات پارلمانی عراق

روند رای‌گیری برای انتخاب اعضای ششمین دوره پارلمان عراق از ساعت ۷ صبح امروز سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) در سراسر عراق و اقلیم کوردستان آغاز شده و قرار است تا ساعت ۶ عصر ادامه یابد. بر اساس آمار کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، بیش از ۲۰ میلیون نفر در سراسر عراق حق رای دارند که از این تعداد، بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در اقلیم کوردستان ساکن هستند. در این دوره از انتخابات، ۳۲۹ نماینده برای پارلمان عراق انتخاب خواهند شد که ۹ کرسی آن به سهمیه اقلیت‌ها اختصاص دارد.