جعفر ایمنکی از رفع مشکل عدم شناسایی اثر انگشت خبر داد و تأکید کرد که این بار هیچ رأیی از بین نخواهد رفت

4 ساعت پیش

جعفر ایمنکی، مسئول بخش انتخابات پارت دموکرات کوردستان، امروز سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، پس از انداختن رأی خود در یکی از مراکز رأی‌گیری شهر اربیل، در جمع خبرنگاران به تشریح روند رأی‌گیری عمومی پارلمان عراق و میزان مشارکت رأی‌دهندگان پرداخت.

مسئول بخش انتخابات پارت دموکرات کوردستان اظهار داشت که از صبح امروز، نزدیک به ۱۴ هزار ایستگاه رأی‌گیری را رصد کرده‌اند و مشخص شده است که میزان مشارکت رأی‌دهندگان «بسیار خوب» بوده است. به گفته‌ی او، بیشترین میزان مشارکت در رأی‌گیری عمومی در استان اربیل ثبت شده است، در حالی که سلیمانیه در رتبه‌ی دوم و دهوک در رتبه‌ی سوم قرار دارند.

ایمنکی افزود: «به درخواست پارت دموکرات کوردستان، مشکل عدم شناسایی اثر انگشت حل شده است و این بار هیچ رأیی از رأی‌دهندگان از بین نخواهد رفت، زیرا کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق مشکلات فنی انتخابات گذشته را برطرف کرده است.» او همچنین تأکید کرد که «به طور مداوم با کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق در ارتباط هستیم.»

این مقام پارت دموکرات کوردستان، آسودگی وجدان رأی‌دهندگان در عراق و اقلیم کوردستان را در روز انتخابات مهم دانست و گفت: «انتخابات، برد و باخت دارد. پارت دموکرات کوردستان از سال ۱۹۹۲ همواره پیروز و پیشتاز بوده است و ابراز امیدواری کرد که این بار نیز پیروز شوند.»

روند رأی‌گیری عمومی برای انتخاب اعضای ششمین دوره‌ی پارلمان عراق از ساعت ۷:۰۰ صبح امروز سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، در استان‌های عراق و اقلیم کوردستان آغاز شد. بر اساس آمار و ثبت‌های کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، بیش از ۲۰ میلیون رأی‌دهنده حق شرکت در این انتخابات را دارند که از این تعداد، بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در اقلیم کوردستان هستند.