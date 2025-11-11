حملهی انتحاری در اسلامآباد: دستکم ۱۲ نفر کشته شدند
وزیر کشور پاکستان اعلام کرد که در پی حمله انتحاری یک بمبگذار در مقابل ساختمان دادگاهی در اسلامآباد، پایتخت این کشور، دستکم ۱۲ نفر کشته و شماری زخمی شدند
محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان،۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۱ آبان ۱۴۰۴) اعلام کرد که روز سهشنبه در پی حمله انتحاری یک بمبگذار در مقابل ساختمان دادگاهی در اسلامآباد، پایتخت این کشور، دستکم ۱۲ نفر کشته شدند.
به گزارش رویترز، یک منبع بیمارستانی نیز گزارش داد که شماری دیگر در این حادثه زخمی شدهاند و حال برخی از آنها وخیم است.
نقوی در محل حادثه به خبرنگاران گفت که بمبگذار تلاش کرده بود تا پیاده وارد ساختمان دادگاه شود، اما پس از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه انتظار در بیرون، دستگاه انفجاری خود را در نزدیکی یک خودروی پلیس منفجر کرد.
این وزیر افزود: «ما در حال بررسی این حادثه از زوایای مختلف هستیم. این فقط یک بمبگذاری دیگر نیست؛ این اتفاق درست در اسلامآباد رخ داده است.»
این انفجار در نزدیکی ورودی دادگاه منطقهای اسلامآباد رخ داد؛ محلی که معمولاً مملو از تعداد زیادی از مراجعین و شاکیان است.
در ویدئوها و تصاویری که در رسانههای محلی منتشر شده است، افرادی غرق در خون در کنار یک ون پلیس دیده میشوند.