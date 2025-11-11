ایران: آمریکا پیامهای متناقضی دربارهی مذاکرات هستهای ارسال میکند
معاون وزیر امور خارجهی ایران ضمن تأکید بر تمایل تهران برای توافق هستهای «صلحآمیز»، واشنگتن را به ارسال پیامهای متناقض در این زمینه متهم کرد
سعید خطیبزاده، معاون وزیر امور خارجهی ایران، روز سهشنبه ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) اعلام کرد که تهران مایل است به یک توافق هستهای «صلحآمیز» با ایالات متحده برسد تا به دههها مناقشه پایان دهد، اما حاضر نیست امنیت ملی خود را به خطر بیندازد.
ایالات متحده، متحدان اروپایی آن و اسرائیل، ایران را متهم میکنند که از برنامهی هستهای خود بهعنوان پوششی برای دستیابی به توانایی تولید سلاح استفاده میکند. ایران میگوید برنامهی هستهایاش صرفاً صلحآمیز است.
خطیبزاده که در دوازدهمین نشست «گفتوگوی راهبردی ابوظبی» سخن میگفت، اعلام کرد واشنگتن از طریق کشورهای واسطه پیامهای متناقضی دربارهی مذاکرات هستهای برای تهران ارسال میکند. پیش از جنگ ۱۲ روزهی ایران و اسرائیل در ماه ژوئن، جنگی که آمریکا نیز با حمله به تأسیسات هستهای ایران وارد آن شد، دو کشور پنج دور مذاکرهی هستهای انجام داده بودند. با این حال، خطیبزاده بار دیگر آمریکا را به «خیانت به دیپلماسی» متهم کرد و گفت مذاکرات از زمان جنگ ژوئن متوقف شده است.
اختلافات عمیق بر سر غنیسازی اورانیوم
به گفتهی مقامات، اختلافات عمیقی همچنان پابرجاست؛ از جمله موضوع غنیسازی اورانیوم در خاک ایران که آمریکا میخواهد به صفر کاهش یابد تا خطر احتمالی نظامیسازی از میان برود، در حالی که تهران چنین درخواستی را رد کرده است.
هفتهی گذشته علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اعلام کرد که ایران تحت تهدید با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. خطیبزاده تأکید کرد: «تهران بهدنبال ساخت سلاح هستهای نیست و آماده است این موضوع را به جهان اطمینان دهد. ما به برنامهی هستهای بومی خود افتخار میکنیم.»
وی همچنین به سخنان ماه گذشتهی دونالد ترامپ اشاره کرد. رئیسجمهوری آمریکا گفته بود زمانی که تهران آماده باشد، واشنگتن نیز آمادهی «توافق» است و «دست دوستی و همکاری» با ایران را دراز کرده است.