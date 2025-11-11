وزیر حمل و نقل و ارتباطات دولت اقلیم کوردستان از مسیحیان خواست در انتخابات شرکت کنند و تأکید کرد که شبه‌نظامیان نباید نمایندگی آن‌ها را بر عهده بگیرند

1 ساعت پیش

آنو جوهر، وزیر حمل و نقل و ارتباطات دولت اقلیم کوردستان، روز سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، ، در یک شعبه‌ی اخذ رأی در اربیل رأی خود را به صندوق انداخت و به خبرنگار کوردستان۲۴ گفت که مشارکت مسیحیان در انتخابات برای رد نمایندگی آن‌ها توسط شبه‌نظامیان و گروه‌های مسلح مهم است.

آنو جوهر، که همراه با پدرش در فرآیند رأی‌گیری شرکت کرده بود، تأکید کرد: «مهم است که همه‌ی مسیحیان به افرادی رأی دهند که نماینده‌ی واقعی آن‌ها هستند.» وی از مسیحیان خواست که نپذیرند «شبه‌نظامیان و گروه‌های مسلح» نماینده‌ی آن‌ها باشند و «اراده‌شان را بدزدند.»

مسیحیان، مردمی صاحب اراده

وزیر حمل و نقل و ارتباطات همچنین اشاره کرد: «ما به عنوان مسیحیان، مردمی صاحب اراده هستیم؛ کلدانی‌ها، آشوری‌ها، سریانی‌ها و ارمنی‌ها، و نمی‌پذیریم که افرادی به نام شبه‌نظامیان و گروه‌های مسلح بیایند و نمایندگی ما را بدزدند.»

آنو جوهر از همه‌ی کسانی که در سراسر کوردستان از آن‌ها حمایت کرده‌اند، تشکر کرد و اطمینان داد: «ما می‌توانیم پیروز شویم و حتماً پیروز خواهیم شد.»

آغاز انتخابات پارلمانی عراق

از ساعت ۰۷:۰۰ صبح امروز سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، فرآیند رأی‌گیری عمومی برای انتخاب اعضای دوره‌ی ششم پارلمان عراق در استان‌های عراق و اقلیم کوردستان آغاز شد. بر اساس آمار و سوابق کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، بیش از ۲۰ میلیون رأی‌دهنده حق رأی دارند که بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آن‌ها در اقلیم کوردستان هستند.