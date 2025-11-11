وزارت پیشمرگه‌ی دولت اقلیم کوردستان ضمن محکومیت حمله‌ی ارتش عراق به یک جوان کورد در شهرستان خورماتو، این اقدام را نقض آشکار حقوق بشر و مغایر با قانون اساسی عراق فدرال خواند

1 ساعت پیش

وزارت پیشمرگه امروز سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، با صدور بیانیه‌ای، حمله ارتش عراق به یک جوان کورد در شهرستان خورماتو را به دلیل برافراشتن پرچم کوردستان، به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه‌ی وزارت پیشمرگه آمده است که رفتار ارتش عراق در قبال این جوان کورد، نقض آشکار حقوق بشر است. این وزارتخانه تأکید کرد که پرچم کوردستان نماد و هویت کوردستان است و مایه افتخار مردم آن محسوب می‌شود. همچنین، این پرچم در قانون اساسی فدرال و دموکراتیک عراق به رسمیت شناخته شده است، بنابراین هیچ کس حق ندارد در برابر فردی که این پرچم را برافراشته، خشونت به کار ببرد.

وزارت پیشمرگه در ادامه‌ی بیانیه‌ی خود، از نهادهای قانونی و فرماندهی عملیات مشترک عراق خواست تا هرچه سریع‌تر اقدامات فوری برای تحقیقات جدی در مورد این حادثه انجام دهند. این وزارتخانه همچنین خواستار آن شد که افراد مسئول این رفتار، به دست قانون سپرده شوند و از تکرار چنین اقدامات ناشایستی جلوگیری به عمل آید، چرا که این گونه رفتارها هیچ خدمتی به ثبات و همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام نمی‌کند.

این حادثه امروز سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، در اوج روند رأی‌گیری و در نزدیکی مدرسه‌ی ابن خلدون در شهرستان خورماتو رخ داد. یک جوان کورد به دلیل حمل پرچم کوردستان، به شکلی وحشیانه توسط یک سرباز ارتش عراق و با استفاده از سلاح مورد حمله قرار گرفت.