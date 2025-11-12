پارت دموکرات کوردستان: با وجود همهی موانع، همچنان نیروی اول نینوا هستیم
احمد کیکی، رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در شورای استان نینوا، اعلام کرد که حزب متبوعش با وجود تمامی چالشها، همچنان نیروی اول این استان است
احمد کنعان کیکی، رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در شورای استان نینوا، امروز چهارشنبه، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۲ آبان ۱۴۰۴)، در گفتوگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت که پارت دموکرات کوردستان در موصل نزدیک به ۱۷۲ هزار رأی به دست آورده است.
وی افزود که پارت دموکرات کوردستان توانسته است از احزاب نخستوزیر عراق، وزیر دفاع و رئیس هیئت حشد الشعبی پیشی بگیرد و به بزرگترین نیروی سیاسی در استان نینوا تبدیل شود. کیکی همچنین تأکید کرد که با وجود حضور نیروهای مسلح و صرف هزینههای گزاف از سوی رقبای پارت دموکرات کوردستان در نینوا، این حزب همچنان جایگاه اول را کسب کرده است.
نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق
این اظهارات در حالی است که بر اساس دادههای به دست آمده توسط کوردستان۲۴، در هر دو مرحلهی رأیگیری ویژه و عمومی ششمین دورهی انتخابات پارلمانی عراق، با احتساب آرای آوارگان حوزهی نینوا که ۲۳,۹۱۵ رأی است، مجموع آرای پارت دموکرات کوردستان به ۱,۱۰۵,۴۴۵ رأی رسیده است.
نتایج کلی رأیگیری عمومی و ویژه به شرح زیر است:
- پارت دموکرات کوردستان: ۱,۱۰۵,۴۴۵ رأی
- اتحادیه میهنی کوردستان: ۵۳۶,۷۵۹ رأی
- اتحادیه اسلامی کوردستان: ۱۶۶,۴۷۴ رأی
- جریان هلوئیست: ۱۵۴,۴۰۴ رأی
- نسل نو: ۱۳۷,۸۰۸ رأی
- جبههی خلق: ۲۰,۸۵۶ رأی
- جماعت عدالت کوردستان: ۴۸,۴۱۱ رأی
رأیگیری عمومی ششمین دورهی انتخابات پارلمانی عراق روز سهشنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۱ آبان ۱۴۰۴) و رأیگیری ویژه نیز روز یکشنبه، ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۹ آبان ۱۴۰۴)، در استانهای عراق و اقلیم کوردستان برگزار شد. بر اساس آمارهای کمیسیون انتخابات، میزان مشارکت در رأیگیری ویژه ۸۲.۴۲ درصد و در رأیگیری عمومی نزدیک به ۵۴.۵ درصد بوده است.
در سطح استانهای عراق و اقلیم کوردستان، پارت دموکرات کوردستان با کسب بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار رأی، بیشترین آرا را به خود اختصاص داده است. اتحادیه میهنی کوردستان با کسب نزدیک به ۵۳۵ هزار رأی در ردهی دوم و اتحادیه اسلامی کوردستان با حدود ۱۶۵ هزار رأی در ردهی سوم قرار دارد.
جومانهی غلای، سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، به وبسایت کوردستان۲۴ اعلام کرد که امروز چهارشنبه، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۲ آبان ۱۴۰۴)، ساعت ۱۸:۰۰ عصر، میزان مشارکت و نتایج اولیهی هر دو رأیگیری ویژه و عمومی انتخابات پارلمانی عراق را اعلام خواهند کرد.