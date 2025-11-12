کمیسیون انتخابات عراق: نامزدها یک ماه فرصت دارند تا پوسترهای تبلیغاتی خود را جمعآوری کنند
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق تأکید کرد که نامزدهای انتخاباتی یک ماه فرصت دارند تا پوسترهای تبلیغاتی خود را جمعآوری کنند؛ در غیر این صورت، مشمول جریمهی مالی خواهند شد
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق امروز چهارشنبه، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۲ آبان ۱۴۰۴)، اعلام کرد که از امروز، نامزدهای ششمین دورهی انتخابات پارلمانی عراق ۳۰ روز فرصت دارند تا تمامی پوسترها و تبلیغات خود را از خیابانها و اماکن عمومی جمعآوری کنند.
بر اساس اطلاعیهی کمیسیون، در صورتی که هر نامزدی در مهلت تعیینشده اقدام به جمعآوری پوسترها و تبلیغات خود نکند، کمیسیون رأساً این کار را انجام خواهد داد و هزینهی مربوط به جمعآوری پوسترها را از مبلغی که نامزد به عنوان وثیقه نزد کمیسیون سپرده است، کسر خواهد کرد.
ثبت ۳۹ شکایت انتخاباتی
در خصوص شکایات انتخاباتی، کمیسیون اشاره کرد که تاکنون ۳۹ شکایت در سراسر عراق در طول رأیگیری عمومی و ویژه ثبت شده است. همچنین، نامزدها و احزاب میتوانند تا پایان وقت اداری امروز شکایات جدیدی را ارائه دهند.
رأیگیری عمومی ششمین دورهی انتخابات پارلمانی عراق روز سهشنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۱ آبان ۱۴۰۴) و رأیگیری ویژه نیز روز یکشنبه، ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۹ آبان ۱۴۰۴)، در استانهای عراق و اقلیم کوردستان برگزار شد. بر اساس آمارهای کمیسیون، میزان مشارکت در رأیگیری ویژه ۸۲.۴۲ درصد و در رأیگیری عمومی نزدیک به ۵۴.۵ درصد بوده است.
در سطح استانهای عراق و اقلیم کوردستان، پارت دموکرات کوردستان با کسب بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار رأی، بیشترین آرا را به خود اختصاص داده است. اتحادیه میهنی کوردستان با کسب نزدیک به ۵۳۵ هزار رأی در ردهی دوم و اتحادیه اسلامی کوردستان با حدود ۱۶۵ هزار رأی در ردهی سوم قرار دارد.
جومانهی غلای، سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، به وبسایت کوردستان۲۴ اعلام کرد که امروز چهارشنبه، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۲ آبان ۱۴۰۴)، ساعت ۱۸:۰۰ عصر، میزان مشارکت و نتایج اولیهی هر دو رأیگیری ویژه و عمومی انتخابات پارلمانی عراق را اعلام خواهند کرد.