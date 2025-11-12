کمیسیون انتخابات عراق: میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی ۵۶.۱۱ درصد اعلام شد
حدود پنجاه و ششدرصد از واجدین شرایط شرکت در انتخابات عراق در سر صندوقهای رأێ حاضر شدهاند
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق روز چهارشنبه، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۲ آبان ۱۴۰۴)، اعلام کرد که بر اساس ۹۹.۹۸ درصد از نتایج شمارش آرا، میزان مشارکت در هر دو مرحلهی رأیگیری ویژه و عمومی انتخابات پارلمانی این کشور به ۵۶.۱۱ درصد رسیده است.
خلاصهی نتایج انتخابات پارلمانی عراق – ۲۰۲۵:
- مجموع واجدین شرایط رأیدهی (عمومی و ویژه): ۲۱,۴۰۴,۲۹۱ نفر
- مجموع شرکتکنندگان (عمومی و ویژه): ۱۲,۰۰۹,۴۵۳ نفر
- میزان کلی مشارکت: ۵۶.۱۱ درصد
رأیگیری عمومی
- مجموع واجدین شرایط رأیدهی: ۲۰,۰۶۳,۷۷۳ نفر
- تعداد شرکتکنندگان: ۱۰,۹۰۴,۶۳۷ نفر
- میزان مشارکت در رأیگیری عمومی: ۵۴.۳۵ درصد
- مجموع مراکز رأیگیری: ۸,۷۰۳ مرکز
- مجموع ایستگاههای رأیگیری: ۳۹,۲۸۹ ایستگاه
میزان مشارکت در رأیگیری عمومی در استانها (از بالاترین به پایینترین):
- دهوک: ۷۶.۰۷%
- اربیل: ۶۹.۰۲%
- صلاحالدین: ۶۶.۴۴%
- انبار: ۶۵.۹۳%
- کرکوک: ۶۴.۱۲%
- نینوا: ۶۴.۰۷%
- سلیمانیه: ۵۶.۸۷%
- دیاله: ۵۵.۴۹%
- بغداد-کرخ: ۵۳.۲۷%
- بصره: ۵۰.۲۱%
- بابل: ۴۹.۸۲%
- مثنی: ۴۹.۷۹%
- قادسیه: ۴۸.۳۹%
- ذیقار: ۴۷.۹۴%
- واسط: ۴۶.۷۶%
- کربلا: ۴۶.۱۳%
- نجف: ۴۲.۷۰%
- بغداد-رصافه: ۴۱.۵۵%
- میسان: ۴۰.۱۱%
رأیگیری ویژه
رأیگیری نیروهای مسلح و امنیتی:
- واجدین شرایط رأیدهی: ۱,۳۱۳,۹۸۰ نفر
- تعداد شرکتکنندگان: ۱,۰۸۴,۲۸۹ نفر
- میزان مشارکت: ۸۲.۵۲ درصد
رأیگیری آوارگان:
- واجدین شرایط رأیدهی: ۲۶,۵۳۸ نفر
- تعداد شرکتکنندگان: ۲۰,۵۲۷ نفر
- میزان مشارکت: ۷۷.۳۵ درصد