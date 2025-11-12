پولیتیکو: احتمال شکست و فروپاشی صلح در نوار غزه

اسناد محرمانه‌ی فاش‌شده تصویری تیره از چالش‌هایی را آشکار کرده‌اند که طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه با آن روبه‌رو است

1 ساعت پیش

بر اساس اسنادی که به دست "پولیتیکو" رسیده است، مقامات دولت ترامپ عمیقاً نگرانند که توافق حاصل‌شده بین اسرائیل و حماس، به دلیل دشواری‌های اجرایی بسیاری از بندهای کلیدی، عملی نشود؛ این امر مانعی بزرگ بر سر راه پیشرفت روند صلح در نوار غزه خواهد بود.

به گزارش پولیتیکو، مجموعه‌ای از اسناد در یک سمینار دو روزه که ماه گذشته برای فرماندهان فرماندهی مرکزی آمریکا و اعضای مرکز هماهنگی مدنی و نظامی (که در چارچوب توافق آتش‌بس ۱۰ اکتبر گذشته (۱۸ مهر گذشته) در جنوب اسرائیل تأسیس شده است) برگزار شد، ارائه گردید. مایکل ونتزل، هماهنگ‌کننده‌ی امنیتی آمریکا برای تشکیلات خودگردان فلسطین و اسرائیل، نزدیک به ۴۰۰ نفر از جمله نمایندگان وزارتخانه‌های خارجه و دفاع، سازمان‌های غیردولتی و شرکت‌های خصوصی را به این رویداد دعوت کرده بود.

در این سمینار، بر نگرانی‌های آمریکا، به‌ویژه در مورد اینکه آیا "نیروی ثبات بین‌المللی" – یک ابتکار امنیتی چندملیتی با هدف حفظ صلح در غزه – واقعاً قابل استقرار است یا خیر، تأکید شد.

نگرانی‌های دولت آمریکا

پولیتیکو به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا گزارش داده است: "دولت آمریکا نگران آینده‌ی منطقه به طور کلی و نوار غزه به طور خاص است و در مورد موفقیت و اجرای طرح صلح غزه که توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری این کشور، پیشنهاد شده، تردید دارد."

هم‌زمان، این اسناد چالش‌های پیش روی دولت ترامپ و متحدانش در منطقه را برای تحمیل "صلحی پایدار" آشکار می‌کنند. این وضعیت تفاوت زیادی با اظهارات خوش‌بینانه‌ی مقامات ارشد دولت آمریکا دارد که اغلب در مورد موفقیت این روند با خوش‌بینی صحبت می‌کنند.

بر اساس این اسناد، در سمینار مذکور به چندین مانع پیش روی واشینگتن و شرکایش در تلاش برای تبدیل آتش‌بس به یک طرح صلح پایدار و بازسازی غزه اشاره شد. یک مقام آمریکایی اظهار داشت که ارتش آمریکا برنامه‌هایی برای حمایت از مرحله‌ی گذار دارد، اما وزارت خارجه‌ی آمریکا نقش برجسته‌ای در توسعه‌ی گزینه‌های صلح در نوار غزه نداشته است.

دیوید شنکر، دیپلمات آمریکایی که در دوره‌ی اول ریاست‌جمهوری ترامپ به عنوان دستیار وزیر خارجه در امور خاورمیانه فعالیت می‌کرد، اشاره کرد: "دولت آمریکا افرادی داشته است که با تعداد زیادی از بحران‌های جهانی سروکار دارند، در حالی که غزه نیز مانند این بحران‌ها، یک مشکل مهم و بزرگ در منطقه است."

شنکر در ادامه سخنان خود گفت: "این یک کار بزرگ است، نیاز به توجه مستمر و سطح بالا دارد، و همچنین به طرف‌هایی نیاز دارد که دارای نفوذ و اختیار پیگیری باشند. دولت آمریکا پس از آتش‌بس اولیه و آزادی گروگان‌ها، مرحله‌ای از موفقیت را تجربه کرده است، اما همه‌ی اینها به تلاش بیشتری نیاز دارد. همچنین، تلاش واقعی هنوز باقی مانده است که در مرحله‌ی آینده‌ی روند صلح نوار غزه پیش روی آمریکا و کشورهای میانجی قرار خواهد گرفت."

موانع اصلی

یکی از شرکت‌کنندگان در سمینار اشاره کرد که دولت ترامپ باید به طور مناسب با خسارات گسترده‌ی زیرساختی، اقتصادی و انسانی در نوار غزه مقابله کند.

در همین حال، اسناد نشان می‌دهند که موانع اصلی شامل تأسیس یک نیروی ثبات بین‌المللی، تردید اسرائیل برای خروج از غزه در حالی که ادعا می‌کند حماس همچنان آتش‌بس را نقض می‌کند، و چالش‌های مربوط به استخدام کارکنان در نهادهای کلیدی مانند "شورای صلح" که قرار است بر طرح ترامپ نظارت کند، هستند.

علاوه بر این، با وجود مخالفت اسرائیل، دولت آمریکا باید با خواست تشکیلات خودگردان فلسطین برای مشارکت در بازسازی غزه کنار بیاید. همچنین اشاره شده است که نهاد فلسطینی که در نهایت غزه را اداره خواهد کرد، به حمایت بلندمدت آمریکا و ائتلاف بین‌المللی نیاز خواهد داشت. نیروهای امنیتی و پلیس نیز ممکن است برای دهه‌ها به بودجه و مشاوره‌ی خارجی نیاز داشته باشند.

یک مطالعه که در سمینار با عنوان "گزارش وضعیت غزه" در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۸ مهر ۱۴۰۴) ارائه شد، ویرانی‌های گسترده پس از جنگ را بررسی کرده و مجموعه‌ای از پرسش‌های حل‌نشده را مطرح کرده است، از جمله سرعت انتقال قدرت و نحوه‌ی واکنش حماس در صورت عدم پایبندی به توافق صلح نوار غزه.

پر کردن خلأ امنیتی

در این مطالعه اشاره شده است که حماس می‌خواهد با زور، اقتدار خود را بر مناطق غزه دوباره تأیید کرده و خلأ امنیتی را پر کند.

بر اساس اسناد پولیتیکو، اسرائیل ۵۳ درصد از خاک غزه را در اختیار دارد، در حالی که ساکنان نوار غزه در بخش ۴۷ درصدی که تحت کنترل اسرائیل نیست، زندگی می‌کنند. همچنین، حماس نزدیک به ۷ هزار نیروی مسلح را در مناطقی که تحت کنترل این جنبش است، مستقر کرده است.

در این مطالعه همچنین به مشکل دیگری در رابطه با کمک‌های بشردوستانه اشاره شده است؛ روزانه تنها ۶۰۰ کامیون کمک به مرزهای غزه می‌رسد، اما این مقدار هنوز نمی‌تواند نیازهای مردم منطقه را تأمین کند.

در مقابل، یک سند دیگر دولت آمریکا اشاره می‌کند: "حماس زمان را طولانی می‌کند تا در نهایت قدرت خود را در نوار غزه دوباره تحمیل کند، و هر تأخیری به نفع حماس خواهد بود."

در پایان اشاره شده است که نیروهای مسلح از ترفند جدیدی استفاده می‌کنند که از تبلیغات آغاز شده و تا طفره رفتن از اجرای شرایط توافق صلح نوار غزه، که توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، با میانجیگری کشورهای دیگر پیشنهاد شده بود، ادامه می‌یابد.