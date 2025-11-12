مسرور بارزانی به ترکیه در پی سقوط هواپیمای نظامی تسلیت گفت

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در پیامی به وزیر خارجه‌ی ترکیه، مراتب همدردی خود را با دولت و ملت ترکیه و خانواده‌ی قربانیان سقوط یک هواپیمای نظامی در گرجستان ابراز کرد

3 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر کوردستان، در پیامی به وزارت خارجه‌ی ترکیه، به دلیل حادثه‌ی سقوط یک فروند هواپیمای نظامی در گرجستان، مراتب تسلیت خود را ابراز داشت.

بر اساس بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۲ آبان ۱۴۰۴) از سوی دولت اقلیم کوردستان منتشر شد، مسرور بارزانی به جمهوری ترکیه برای قربانیان حادثه‌ی سقوط یک هواپیمای باربری نظامی این کشور در گرجستان تسلیت گفته است.

در این پیام که خطاب به هاکان فیدان، وزیر خارجه‌ی ترکیه ارسال شده، رئیس دولت اقلیم کوردستان همدردی و تسلیت عمیق خود را با خانواده‌ها و بستگان قربانیان این حادثه و همچنین دولت و ملت ترکیه ابراز کرده است.

جزئیات حادثه‌ی سقوط

روز گذشته، سه‌شنبه، یک فروند هواپیمای باربری نظامی ترکیه با ۲۰ سرنشین در نزدیکی مرز آذربایجان و در خاک گرجستان سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، علت دقیق سقوط این هواپیما و سرنوشت تمامی سرنشینان آن هنوز به طور کامل مشخص نشده است. با این حال، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، و دیگر مقامات عالی‌رتبه‌ی گرجستان و آذربایجان اشاره کرده‌اند که برخی از سرنشینان این هواپیما جان خود را از دست داده‌اند.

وزارت دفاع ترکیه نیز در همین راستا در شبکه‌ی اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) اعلام کرد که هواپیمای سقوط کرده از نوع C-130 بوده و در مسیر بازگشت به ترکیه دچار سانحه شده است.