ترامپ رسماً خواستار عفو نتانیاهو توسط رئیسجمهوری اسرائیل شد
ترامپ میگوید، زمان آن فرارسیده که بگذاریم بیبی" با عفو رئیسجمهوری، «اسرائیل را متحد کند و یک بار برای همیشه به این نزاع قانونی پایان دهد
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، روز چهارشنبه، ۱۲ نوامبر (۲۱ آبان ۱۴۰۴)، در نامهای رسمی به همتای اسرائیلیاش، اسحاق هرتسوگ، از او خواست تا بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل را، پنج سال پس از آغاز محاکمه و چند ماه پس از آغاز بازجوییهایش، مورد عفو قرار دهد.
ترامپ در نامهی خود از جمله نوشته است که "زمان آن فرارسیده که بگذاریم بیبی" با عفو رئیسجمهوری، «اسرائیل را متحد کند و یک بار برای همیشه به این نزاع قانونی پایان دهد.»
هرتسوگ در پاسخ به درخواست ترامپ، با انتشار بیانیهای ضمن قدردانی از حمایت او، اعلام کرد: «هر فردی که خواستار عفو است، باید مطابق با رویههای تعیینشده درخواست رسمی خود را ارائه کند.»
پروندهی بنیامین نتانیاهو از چند سال پیش به اتهام "فساد مالی" و "خیانت در امانت" در دستگاه قضایی اسرائیل جریان دارد. از جمله اتهامات او، اعطای امتیازاتی به یک شرکت مخابراتی در دوران تصدی وزارت ارتباطات و نیز دریافت هدایایی لوکس از دوستان میلیاردر خود است.