کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، نتایج اولیه رأی‌گیری عمومی و ویژه‌ی دور ششم پارلمان را اعلام کرد؛ بیش از ۱۲ میلیون نفر در این انتخابات شرکت کردند و پارت دموکرات کوردستان اکثریت آرا را به دست آورد

2 ساعت پیش

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، روز چهارشنبه، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۱ آبان ۱۴۰۴)، در کنفرانسی مطبوعاتی در بغداد، نتایج اولیه‌ی هر دو رأی‌گیری عمومی و ویژه برای انتخابات دور ششم پارلمان عراق را اعلام کرد. بر اساس این نتایج، پارت دموکرات کوردستان اکثریت آرای این انتخابات را کسب کرده‌ است.

بر اساس اطلاعات کمیسیون، با شمارش ۹۹.۹۸ درصد از آرا، میزان مشارکت در هر دو رأی‌گیری ویژه و عمومی پارلمان عراق به ۵۶.۱۱ درصد رسیده است.

آمار کلی مشارکت

- مجموع واجدین شرایط رأی‌دهی (عمومی و ویژه): ۲۱ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۲۹۱ نفر

- مجموع شرکت‌کنندگان (عمومی و ویژه): ۱۲ میلیون و ۹ هزار و ۴۵۳ نفر

زمان‌بندی فرآیند رأی‌گیری

فرآیند رأی‌گیری ویژه برای انتخابات پارلمانی، از ساعت ۷ صبح روز یکشنبه، ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آبان ۱۴۰۴)، در استان‌های عراق و اقلیم کوردستان آغاز شد و در ساعت ۶ عصر همان روز به پایان رسید.

همچنین، فرآیند رأی‌گیری عمومی برای انتخاب اعضای دور ششم پارلمان عراق، از ساعت ۷ صبح روز سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، در استان‌های عراق و اقلیم کوردستان آغاز شد و در ساعت ۶ عصر به پایان رسید.

نتایج استانی انتخابات

نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق در استان‌های مختلف به شرح زیر است:

بغداد

- تعداد رأی‌دهندگان: ۲ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۸۰۰ نفر

- میزان مشارکت: ۴۸.۷۶%

- ائتلاف بازسازی و توسعه: ۴۱۱ هزار و ۲۶ رأی

- حزب تقدم: ۲۸۴ هزار و ۳۵ رأی

- ائتلاف دولت قانون: ۲۲۸ هزار و ۱۰۳ رأی

- ائتلاف نیروی دولت ملی: ۱۳۸ هزار و ۸۰۲ رأی

- جنبش صادقون: ۱۲۸ هزار و ۷۹ رأی

- ائتلاف عزم: ۱۲۷ هزار و ۸۳۲ رأی

- سازمان بدر: ۱۱۶ هزار و ۵۴۵ رأی

- ائتلاف سیاده: ۱۰۹ هزار و ۵۷۴ رأی

- حزب حسم ملی: ۸۹ هزار و ۴۹۲ رأی

نینوا

- تعداد رأی‌دهندگان: ۱ میلیون و ۳۵۳ هزار و ۳۶۵ نفر

- میزان مشارکت: ۶۵.۰۹%

- پارت دموکرات کوردستان: ۱۸۹ هزار و ۱۲۰ رأی

- حزب تقدم: ۱۵۷ هزار و ۲۸۳ رأی

- ائتلاف بازسازی و توسعه: ۱۴۶ هزار و ۷۲۴ رأی

- حزب نینوا برای مردمش: ۱۱۱ هزار و ۵ رأی

- ائتلاف عزم: ۱۰۰ هزار و ۸۵۳ رأی

- حزب حسم ملی: ۸۹ هزار و ۴۹۲ رأی

- سازمان بدر: ۷۷ هزار و ۶ رأی

اربیل

- تعداد رأی‌دهندگان: ۷۹۸ هزار و ۹۸۶ نفر

- میزان مشارکت: ۷۱.۶۵%

- پارت دموکرات کوردستان: ۳۶۹ هزار و ۱۱۸ رأی

- اتحادیه‌ی میهنی کوردستان: ۹۷ هزار و ۳۰۱ رأی

- جریان مواضع: ۶۳ هزار و ۲۸۸ رأی

- نسل نو: ۳۹ هزار و ۹۱۱ رأی

- اتحاد اسلامی کوردستان: ۲۸ هزار و ۶۵۰ رأی

- جماعت عدالت: ۱۳ هزار و ۷۷۲ رأی

- جبهه مردم: ۵ هزار و ۵۸۴ رأی

- حزب سوسیال دموکرات کوردستان: ۷۶۲ رأی

سلیمانیه

- تعداد رأی‌دهندگان: ۷۳۸ هزار و ۲۸۵ نفر

- میزان مشارکت: ۶۰.۱۵%

- اتحادیه‌ی میهنی کوردستان: ۲۴۰ هزار و ۸۹۹ رأی

- جریان مواضع: ۷۵ هزار و ۳۳۰ رأی

- نسل نو: ۶۹ هزار و ۷۵۲ رأی

- اتحاد اسلامی کوردستان: ۶۵ هزار و ۲۹۵ رأی

- پارت دموکرات کوردستان: ۶۸ هزار و ۵۹۶ رأی

- جماعت عدالت: ۳۴ هزار و ۵۵۷ رأی

- جبهه مردم: ۱۰ هزار و ۹۲۱ رأی

- حزب سوسیال دموکرات کوردستان: ۴ هزار و ۸۱۸ رأی

- جبهه ترکمان عراق: ۵۸۰ رأی

دهوک

- تعداد رأی‌دهندگان: ۶۲۳ هزار و ۸۵۲ نفر

- میزان مشارکت: ۷۷.۴۷%

- پارت دموکرات کوردستان: ۴۱۳ هزار و ۶۹۸ رأی

- اتحاد اسلامی کوردستان: ۷۲ هزار و ۹۵۹ رأی

- جریان مواضع: ۱۸ هزار و ۳۱۴ رأی

- نسل نو: ۱۴ هزار و ۶۷۱ رأی

- جماعت عدالت: ۱ هزار و ۴۱۹ رأی

- جبهه مردم: ۲ هزار و ۷۷۸ رأی

- اتحادیه‌ی میهنی کوردستان: ۲ هزار و ۴۲۳ رأی

- حزب سوسیال دموکرات کوردستان: ۲۹۵ رأی

کرکوک

- تعداد رأی‌دهندگان: ۶۱۹ هزار و ۷۸۶ نفر

- میزان مشارکت: ۶۵.۰۲%

- اتحادیه‌ی میهنی کوردستان: ۱۷۸ هزار و ۶۲۹ رأی

- حزب تقدم: ۱۰۷ هزار و ۱۶ رأی

- جبهه ترکمان متحد عراق: ۶۶ هزار و ۱۷۵ رأی

- پارت دموکرات کوردستان: ۵۹ هزار و ۲۹۴ رأی

- حزب ائتلاف عربی در کرکوک: ۵۳ هزار و ۳۹ رأی

- ائتلاف عزم: ۴۶ هزار و ۴۰۴ رأی

- ائتلاف نجات ترکمان: ۳۲ هزار و ۷۲۱ رأی

- حزب حسم ملی: ۲۷ هزار و ۲۷۶ رأی

- نسل نو: ۱۲ هزار و ۳۲۰ رأی

- جبهه مردم: ۱ هزار و ۷۰۲ رأی

- حزب سوسیال دموکرات کوردستان: ۷۹۱ رأی