4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – عضو هیئت نمایندگی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها – دم‌پارتی در مذاکرات روند صلح ترکیه، تاکید کرد که با اجرای مقررات قانونی می‌توان گام‌های سریع‌تری برای روند صلح برداشت. او گفت که عبدالله اوجالان می‌خواهد با اقشار مختلف جامعه دیدار کند و با گروه‌های مختلف گفت‌وگو کند.

پروین بولدان عضو هیئت نمایندگی دم‌پارتی در مذاکرات روند صلح ترکیه، معروف به هیئت امرالی، در یک مصاحبه‌ رسانه‌ای، درباره دیدار با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان - پ.ک.ک در تاریخ ۳ نوامبر، حبس در امرالی، تصمیم پ.ک.ک برای خروج نیروها و اقدامات لازم برای انجام روند جامع قانونی و تحقق صلح، صحبت کرد.

پروین بولدان اظهار داشت که عبدالله اوجالان در سلامت کامل است و به عنوان بازیگر اصلی این روند، از روحیه بالا و موضع قاطعی برخوردار است. او تاکید کرد که پ.ک.ک به دستور عبدالله اوجالان تصمیم به خروج از مناطق بحرانی گرفته است.

بولدان با اشاره به دیدار هیئت امرالی با اوجالان در سوم نوامبر گفت:«آخرین دیداری که در سوم نوامبر با آقای اوجالان داشتیم، باز هم طولانی بود. تقریبا تمام دیدارهای ما بیش از دو ساعت طول می‌کشد. در این دیدار اخیر، دیدیم که از همان ابتدا، آقای اوجالان با روحیه‌ای بالا، در سلامت کامل، بسیار قوی و با اعتماد به نفس در جای خود در میز مذاکره قرار گرفت. هر بار، با وجود فاصله ۱۰ ساله بین روند ۲۰۱۵ و این روند، همه ما به هر طریق ممکن مشارکت خواهیم کرد و تمام تلاش خود را خواهیم کرد. آقای اوجالان مسلما بازیگر اصلی این روند است. بنابراین، دیدارهای ما با ایشان بسیار مهم و ارزشمند است. آقای اوجالان همیشه روحیه بالایی دارد.»

بولدان با بیان اینکه باید بین هیئت‌های سیاسی، خانواده‌ها و وکلا در این دوره جلسات بیشتر برگزار شود، گفت:«آقای اوجالان می‌خواهد با اقشار مختلف جامعه دیدار کند و با محافل مختلف گفت‌وگو کند. برای پیشرفت این روند، او نیاز به برقراری ارتباط دارد. برای دستیابی به همه این موارد، شرایط و اوضاع او باید بهبود یابد. در این زمینه تلاشی صورت گرفته است و ما نباید این را انکار کنیم.»

او در مورد تصمیم پ.ک.ک برای خروج از ترکیه در ۲۶ اکتبر گفت:«اوجالان این گام را بسیار ارزشمند می‌داند. این گام به لطف مشارکت‌های آقای اوجالان برداشته شد. به عبارت دیگر، می‌توانیم بگوییم که این سازمان به لطف پیام‌هایی که از آقای اوجالان دریافت کرد، به این مهم دست یافت.»

بولدان با تاکید بر لزوم اقدام سریع در مورد این تمهیدات و لزوم ایجاد اجماع در مورد این مسائل، گفت:«نیاز به قوانین مختلفی مانند قانون ادغام یا قانون آزادی‌ها وجود دارد که بتواند روند صلح را موفقیت‌آمیز کند.»

پروین بولدان توضیح داد:«نیاز به یک قانون اساسی است. این یک نیاز حیاتی است. وقتی این قوانین تصویب شوند، می‌توان در دوره‌ای که ما آن را زمین گذاشتن سلاح می‌نامیم، گام‌ها را سریع‌تر برداشت. بله، چندین گام برداشته شده است. ما قبلا به گام‌های برداشته شده اشاره و تاکید کرده‌ایم، اما می‌دانیم که با تصویب قانون، همه این گام‌ها سرعت می‌گیرند و به روند حرکت مثبتی می‌دهند. بنابراین، نیاز به یک قانون اساسی در اسرع وقت وجود دارد و ما معتقدیم که این قانون اساسی به روند پیشرفت اجازه می‌دهد.»

او در پاسخ به اینکه:«اگر کمیسیون پارلمانی ترکیه به جزیره امرالی برود، فکر می‌کنید اوجالان به کمیسیون چه خواهد گفت؟» اظهار داشت:«شاید آقای اوجالان با کمیسیون در مورد اینکه چرا این روند را آغاز کرده صحبت کند. او می‌خواهد همه این موارد را با کمیسیون در میان بگذارد، اینکه چرا به یک درگیری ۵۰ ساله پایان داده یا اصلا چرا پ.ک.ک را تاسیس کرده است. او می‌خواهد دیدگاه‌ها، نظرات آنها را بشنود و درک کند. این یک دیدار مهم خواهد بود. بگذارید اینطور بگویم، کمیسیون باید هر چه زودتر برود.»

ب.ن