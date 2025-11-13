پرزیدنت بارزانی به رئیس جمهور عراق تسلیت گفت

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – پرزیدنت مسعود بارزانی، امروز پنجشنبه ۱۳ نوامبر در پیامی درگذشت برادر رئیس جمهور عراق را به وی تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت پرزیدنت بارزانی برای درگذشت برادر رئیس‌جمهور عراق فدرال:

به نام خداوند بخشنده و مهربان

با تاسف بسیار خبر درگذشت (شمال رشید) برادر دکتر (لطیف رشید رئیس‌جمهور عراق فدرال) را دریافت کردم، به جناب دکتر لطیف رشید، رئیس جمهور عراق فدرال و خانواده و بستگان ایشان تسلیت می‌گویم.

از خداوند بزرگ می‌خواهم روح مرحوم شمال رشید را به بهشت برین شاد گرداند و به همه صبر و آرامش عنایت فرماید.

انا لله و انا الیە راجعون

مسعود بارزانی

13 نوامبر 2025

ب.ن