پرزیدنت بارزانی به رئیس جمهور عراق تسلیت گفت
اربیل (کوردستان٢٤) – پرزیدنت مسعود بارزانی، امروز پنجشنبه ۱۳ نوامبر در پیامی درگذشت برادر رئیس جمهور عراق را به وی تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت پرزیدنت بارزانی برای درگذشت برادر رئیسجمهور عراق فدرال:
به نام خداوند بخشنده و مهربان
با تاسف بسیار خبر درگذشت (شمال رشید) برادر دکتر (لطیف رشید رئیسجمهور عراق فدرال) را دریافت کردم، به جناب دکتر لطیف رشید، رئیس جمهور عراق فدرال و خانواده و بستگان ایشان تسلیت میگویم.
از خداوند بزرگ میخواهم روح مرحوم شمال رشید را به بهشت برین شاد گرداند و به همه صبر و آرامش عنایت فرماید.
انا لله و انا الیە راجعون
مسعود بارزانی
13 نوامبر 2025
ب.ن