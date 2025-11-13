فرستاده‌ی ویژه‌ی آمریکا در امور سوریه، پس از دیدار تاریخی رئیس‌جمهور موقت سوریه با دونالد ترامپ، اعلام کرد که دمشق به عنوان نودمین عضو به ائتلاف ضد داعش پیوست

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، با امضای قانونی به طولانی‌ترین تعطیلی دولت این کشور پایان داد. این تعطیلی که از آن با عنوان «طولانی‌ترین فلج بودجه‌ای» در تاریخ ایالات متحده نیز یاد می‌کنند، بیش از ۴۰ روز ادامه داشت.

پس از آنکه نمایندگان مجلس آمریکا شامگاه چهارشنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۱ آبان ۱۴۰۴) با ۲۲۲ رأی موافق در برابر ۲۰۹ رأی مخالف به پایان‌یافتن این تعطیلی رأی دادند، دونالد ترامپ در دفتر بیضی کاخ سفید قانونی را امضا کرد که به «تعطیلی دولت» و بن‌بست پیش‌آمده طی ۴۳ روز گذشته پایان می‌دهد.

با این حال، ترامپ در هنگام امضای این قانون، در حالی که از سوی مقامات بلندپایه‌ی جمهوری‌خواه تشویق می‌شد، همچنان بر مواضع پیشین خود تأکید کرد و گفت: «اگر به اینجا رسیده‌ایم، تقصیر دموکرات‌هاست.»

او افزود: «امروز پیامی بسیار روشن می‌فرستیم: ما هرگز تسلیم باج‌خواهی نخواهیم شد. چون دقیقاً مسئله همین بود و آنچه می‌خواهم به مردم آمریکا بگویم این است که وقتی به انتخابات میان‌دوره‌ای رسیدیم، این را فراموش نکنند: فراموش نکنید که آن‌ها با کشور ما چه کردند.»

روند تصویب لایحه در کنگره

پس از تصویب لایحه‌ی بودجه در سنا در روز دوشنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۹ آبان ۱۴۰۴)، مجلس نمایندگان نیز آن را با ۲۲۲ رأی موافق و ۲۰۹ رأی مخالف تصویب کرد. تنها ۶ نماینده‌ی دموکرات به اکثریت جمهوری‌خواه رأی مثبت دادند، در حالی که ۲ جمهوری‌خواه نیز مخالفت خود را اعلام کردند.

مایک جانسون، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، پیش از رأی‌گیری از «پایان قریب‌الوقوع این کابوس طولانی ملی» ابراز خرسندی کرده بود. او بعدتر بن‌بست شش‌هفته‌ای مخالفان دموکرات را نکوهش کرد و گفت: «آن‌ها می‌دانستند که این وضعیت باعث رنج مردم می‌شود، با این حال آن را انجام دادند. این کار از اساس بی‌فایده، ناعادلانه و بی‌رحمانه بود.»

ابهامات درباره‌ی یارانه‌های اوباماکر و واکنش دموکرات‌ها

اما پس از بیش از ۴۰ روز بن‌بست بودجه‌ای، گروهی از سناتورهای دموکرات سرانجام روز دوشنبه با همتایان جمهوری‌خواه خود همراه شدند و با لایحه‌ی جدیدی موافقت کردند که بودجه‌ی قبلی را تا پایان ژانویه‌ی آینده تمدید می‌کند. با این حال، این متن در مورد تمدید یارانه‌های طرح خدمات درمانی باراک اوباما یا «اوباماکِر» (بیمه‌ی درمانی خانوارهای کم‌درآمد) همچنان نکات مبهمی دارد، موضوعی که نارضایتی پایگاه مردمی و بسیاری از نمایندگان دموکرات را برانگیخته است.

از معدود امتیازهایی که به مخالفان داده شد، بازگرداندن کارمندان دولتی اخراج‌شده از آغاز تعطیلی دولت بود. همچنین در لایحه‌ی بودجه، منابعی برای برنامه‌ی کمک‌های غذایی موسوم به «اسنپ» تا ماه سپتامبر آینده در نظر گرفته شده تا در صورت بروز تعطیلی بودجه‌ای جدید در پایان ژانویه، پرداخت این کمک که بیش از ۴۲ میلیون آمریکایی از آن بهره‌مند می‌شوند و آنچنان که در بن‌بست فعلی رخ داد بار دیگر متوقف نشود.

به‌دلیل مقررات سنا، برای تصویب لایحه نیاز به ۸ رأی از جناح مخالف بود. همین ۸ رأی خشم بسیاری از دموکرات‌ها را برانگیخت که این تصمیم را «تسلیم شدن» و «خیانت» دانستند.

گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، در شبکه‌ی ایکس از «تسلیم» و «خیانت به آمریکای کارگر» سخن گفت. بسیاری از دموکرات‌ها نیز پرسیدند چرا این سناتورها تنها چند روز پس از پیروزی‌های انتخاباتی گسترده‌ی حزب‌شان در سراسر کشور عقب‌نشینی کردند، پیروزی‌هایی که به‌عقیده‌ی آنان راهبردشان در کنگره را تأیید می‌کرد.

حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات، روز ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۱ آبان ۱۴۰۴) بار دیگر از جمهوری‌خواهان خواست تا به وعده‌ی خود برای رأی‌گیری درباره‌ی «اوباماکر» عمل کنند. او گفت: «ما بر این باوریم که آمریکایی‌های طبقه‌ی کارگر، طبقه‌ی متوسط و مردم عادی شایسته‌ی همان سطح امکاناتی هستند که جمهوری‌خواهان همواره برای ثروتمندان و اهداکنندگان بانفوذ خود فراهم می‌کنند.»

مسئله‌ی این یارانه‌ها در مرکز اختلافی قرار دارد که به تعطیلی دولت منجر شد. بنا بر گزارش اندیشکده‌ی «ک.اف.اف» که در حوزه‌ی سیاست سلامت فعالیت دارد، در صورت تمدید نشدن این یارانه‌ها، هزینه‌ی بیمه‌ی درمانی برای ۲۴ میلیون آمریکایی استفاده‌کننده از «اوباماکِر» تا سال ۲۰۲۶ بیش از دو برابر خواهد شد.

در روزهای گذشته دونالد ترامپ بار دیگر بر تصمیم خود برای حذف یارانه‌های طرح خدمات درمانی باراک اوباما تأکید کرد. در سوی دیگر، دموکرات‌ها بر حفظ این یارانه‌ها به عنوان شرط پایان دادن به تعطیلی دولت فدرال اصرار داشتند.

از اول اکتبر گذشته (۹ مهر) تاکنون بیش از ۱ میلیون کارمند دولت فدرال حقوقی دریافت نکرده‌اند. پرداخت برخی کمک‌ها مختل شده و در روزهای اخیر ده‌ها هزار پرواز به‌دلیل کمبود کارمندان کنترل هوایی لغو شده است، زیرا برخی از آنان ترجیح دادند به‌جای کار بدون حقوق، مرخصی استعلاجی بگیرند.