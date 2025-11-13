وزیران خارجه‌ی هفت کشور صنعتی جهان در بیانیه‌ای مشترک، تهران را به گفت‌وگوی مستقیم با واشنگتن و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراخواندند

2 ساعت پیش

پیش از حمله‌ی اسرائیل و آمریکا به تأسیسات اتمی ایران، مذاکراتی میان تهران و واشنگتن صورت گرفت که بی‌نتیجه پایان یافت.

اکنون، وزیران خارجه‌ی گروه هفت (G7) در پایان نشست خود، خواستار گفت‌وگوی مستقیم ایران و آمریکا شده‌اند.

فراخوان گروه هفت برای مذاکره و همکاری هسته‌ای

وزیران خارجه‌ی کشورهای عضو گروه هفت (کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، آمریکا) و هماهنگ‌کننده‌ی سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا، شامگاه چهارشنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۲ آبان ۱۴۰۴)، در پایان نشست دو روزه‌ی خود در کانادا، در بیانیه‌ای مشترک، جمهوری اسلامی ایران را فراخواندند تا با ایالات متحده وارد مذاکرات مستقیم شود.

در این بیانیه که وب‌سایت وزارت خارجه‌ی آلمان نیز آن را منتشر کرده، آمده است: «ما از ایران خواسته‌ایم که تعهدات خود در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و معاهده‌ی عدم اشاعه‌ی تسلیحات هسته‌ای را به طور کامل اجرا کند.»

وزیران خارجه‌ی گروه هفت در بیانیه‌ی خود تصریح کردند که جمهوری اسلامی "باید همکاری کامل خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از جمله فراهم کردن امکان بازرسی‌ها از همه‌ی مواد و تأسیسات هسته‌ای را از سر بگیرد." در این بیانیه از تهران خواسته شده که با "حمایت تروئیکای اروپایی" (متشکل از آلمان، فرانسه و بریتانیا) وارد گفت‌وگوهای مستقیم با ایالات متحده شود.

وزیران خارجه‌ی گروه هفت همچنین از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل خواستند که در پی "اجرای قانونی سازوکار ماشه به تعهدات خود در این رابطه پایبند باشند."

مواضع متناقض مقامات ایران

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، حدود یک هفته پیش گفته بود که جمهوری اسلامی "قصد درگیری با جهان را ندارد و بارها پیام آمادگی برای تعامل داده است." او تصریح کرده بود تهران "در چارچوب قوانین بین‌المللی" حاضر به گفت‌وگوست و هدف، "صلح و امنیت برای زندگی مردم است."

این در حالی است که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، چند روز پیش از آن تصریح کرده بود که "اختلاف ایران و آمریکا تاکتیکی نیست، بلکه ذاتی و ناشی از ناسازگاری منافع و ذات استکباری آمریکا با انقلاب اسلامی و استقلال ایران است."

خامنه‌ای دوشنبه ۱۲ آبان (۳ نوامبر) در بخشی از صحبت‌های خود، شعار "مرگ بر آمریکا" را نشانه‌ی مقابله با سلطه‌ی آمریکا دانسته و گفته بود: «همکاری ایران با آمریکا غیرممکن است مادامی که واشنگتن از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند و پایگاه‌های نظامی خود را از منطقه جمع نکرده است. تنها در صورتی امکان بررسی همکاری وجود دارد که آمریکا دخالت‌ها و حمایت‌های خود را کاملاً قطع کند.»

سخنان خامنه‌ای واکنشی به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بود که یک روز پیش از آن در مصاحبه‌ای با سی‌بی‌اس گفته بود، "ایران همچنان خواهان توافق با ایالات متحده است، اما این موضوع را آشکارا بیان نمی‌کند."

نگرانی آژانس از ذخایر اورانیوم ایران

تأکید وزیران خارجه‌ی گروه هفت بر لزوم همکاری جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ناشی از نگرانی‌ها به ویژه در مورد غنی‌سازی اورانیوم است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۲ آبان ۱۴۰۴) در گزارشی محرمانه اعلام کرد که از زمان حمله‌ی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، هنوز نتوانسته وضعیت ذخایر اورانیوم با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی ایران را "راستی‌آزمایی" کند و وضعیت این مواد "هرچه سریع‌تر" باید مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه سپتامبر، ایران ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد؛ سطحی که از نظر فنی تنها یک گام کوتاه تا "سطح تسلیحاتی" (۹۰ درصد) فاصله دارد.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، اعلام کرده که این میزان ذخایر اورانیوم در صورت تصمیم ایران برای نظامی‌سازی برنامه‌ی هسته‌ای خود، می‌تواند برای ساخت "حداکثر ۱۰ بمب اتمی" کافی باشد. او به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که البته این به معنای آن نیست که ایران در حال حاضر چنین سلاحی در اختیار دارد.

جمهوری اسلامی همواره مدعی "صلح‌آمیز بودن" ماهیت برنامه‌ی هسته‌ای خود است، در حالی که غرب تهران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می‌کند و تأکید دارد که غنی‌سازی اورانیوم در این سطح برای مصارف غیرنظامی توجیهی ندارد.