نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان و سرکنسول جدید اردن بر تقویت روابط تأکید کردند
مسرور بارزانی در دیدار با زیاد بتاریسه، سرکنسول جدید اردن، بر اهمیت روابط اقلیم کوردستان و اردن و حمایت کامل دولت اقلیم برای توسعهی همکاریها تأکید کرد
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، و زیاد بتاریسه، سرکنسول جدید پادشاهی اردن در اقلیم کوردستان، بر تقویت روابط دوجانبه تأکید کردند.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۲ آبان ۱۴۰۴)، از زیاد بتاریسه، سرکنسول جدید پادشاهی اردن در اقلیم کوردستان، استقبال کرد.
نخستوزیر ضمن تبریک به مناسبت آغاز به کار سرکنسول جدید، به اهمیت روابط اقلیم کوردستان و اردن اشاره کرد و بر حمایت کامل دولت اقلیم کوردستان برای تقویت هرچه بیشتر روابط دوجانبه تأکید ورزید.
سرکنسول اردن نیز، سلام و احترام ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، و نخستوزیر کشورش را به نخستوزیر رساند و آمادگی اردن را برای توسعهی روابط با اقلیم کوردستان در همهی زمینهها ابراز داشت.