حملهی شبهنظامیان حوثی به دفتر صلیب سرخ در صنعا
منابع محلی در یمن از حملهی گروهی از شبهنظامیان حوثی به دفتر اصلی کمیتهی بینالمللی صلیب سرخ در صنعا خبر دادند
منابع محلی در یمن اطلاع دادند گروهی از شبهنظامیان حوثی شامگاه چهارشنبه ۱۳ نوامبر (۲۲ آبان) به دفتر اصلی «کمیتهی بینالمللی صلیب سرخ» در صنعا حمله کردند. این نخستینبار است که دفتر اصلی این نهاد در یمن هدف حملهی شبهنظامیان حوثی قرار میگیرد.
بنابه گزارش «یمن فیوچر»، مهاجمان پس از ورود به ساختمان دفتر اصلی، محل اقامت کارکنان کمیتهی بینالمللی صلیب سرخ را نیز بازرسی کردند. تاکنون گزارشی از زخمیشدن یا بازداشت کارکنان محلی یا خارجی منتشر نشده است.
این گزارش افزود نیروهای امنیتی حوثیها پس از پایان عملیات، اطراف ساختمان را محاصره کردند. تاکنون نه کمیتهی بینالمللی صلیب سرخ و نه شبهنظامیان حوثی دربارهی این گزارش موضعگیری رسمی نداشتهاند.
این حمله به مرکزی صورت گرفته که طبق قوانین بینالمللی از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است و در چارچوب قوانین بینالمللی مربوط به امدادرسانی بشردوستانه در مناطق جنگزده فعالیت میکند.
نگرانیها از سرنوشت کمکهای بشردوستانه
این یورش یک روز پس از آن انجام میشود که صلیب سرخ از ورود محمولهای شامل بیش از ۳۵ تن دارو و تجهیزات پزشکی به فرودگاه صنعا خبر داده بود. بنابه اعلام این نهاد، این محموله برای پشتیبانی از بیمارستانها و مراکز درمانی اولیه در پایتخت و دیگر مناطق یمن ارسال شده است.
صلیب سرخ هدف این کمکها را تداوم خدمات درمانی و پاسخ به بحران انسانی توصیف کرده که سازمان ملل آن را یکی از وخیمترین بحرانهای جهان خوانده است.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند حملهی شبهنظامیان حوثی ممکن است سناریویی از پیش طراحیشده برای مصادرهی کمکهای بشردوستانه به بهانههای مختلف باشد. آنها همچنین احتمال دادهاند که این محمولهها به ابزار فشار در مذاکرات سیاسی یا ابزار باجگیری مالی تبدیل شود.