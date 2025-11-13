نتایج اولیهی انتخابات پارلمانی عراق؛ پارت دموکرات کوردستان ۳۰ کرسی کسب کرد
بر اساس آمارهای کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، پارت دموکرات کوردستان بیشترین کرسی را در میان احزاب کوردستانی به دست آورده است
بر اساس نتایج اولیهی هر دو رأیگیری ویژه و عمومی پارلمان عراق که از سوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق منتشر شده، پارت دموکرات کوردستان ۳۰ کرسی را به دست آورده است.
توزیع کرسیهای احزاب کوردستانی
تعداد جدید کرسیهای احزاب کوردستانی در پارلمان عراق به شرح زیر است:
- پارت دموکرات کوردستان: ۳۰ کرسی
- اتحادیهی میهنی کوردستان: ۱۶ کرسی
- جریان موضعگیری: ۵ کرسی
- جنبش نسل نو: ۳ کرسی
- اتحاد اسلامی کوردستان: ۴ کرسی
- جماعت عدالت کوردستان: ۱ کرسی
- جبههی خلق: ۰ کرسی
مجموع آرای احزاب کوردستانی
مجموع آرای کسب شده توسط احزاب کوردستانی نیز به شرح زیر اعلام شده است:
- پارت دموکرات کوردستان: ۱,۰۹۹,۸۲۶ رأی
- اتحادیهی میهنی کوردستان: ۵۴۸,۲۹۶ رأی
- جریان موضعگیری: ۱۵۶,۹۳۲ رأی
- جنبش نسل نو: ۱۳۷,۶۳۴ رأی
- اتحاد اسلامی کوردستان: ۱۶۶,۹۰۴ رأی
- جماعت عدالت کوردستان: ۴۹,۷۴۸ رأی
- جبههی خلق: ۲۰,۹۹۵ رأی
روز سهشنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، رأیگیری عمومی و روز یکشنبه، ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آبان ۱۴۰۴)، رأیگیری ویژهی دورهی ششم پارلمان، در استانهای عراق و اقلیم کوردستان برگزار شد. بر اساس آمارهای کمیسیون، میزان مشارکت در رأیگیری ویژه، ۸۲.۴۲ درصد و در رأیگیری عمومی نیز، نزدیک به ۵۴.۳۵ درصد بود.