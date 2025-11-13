ایران خواستار غرامت جنگ ۱۲ روزه از آمریکا شد

وزیر امور خارجه‌ی ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل، حملات آمریکا و اسرائیل به ایران را "نقض آشکار منشور شورای امنیت" خواند و با اشاره به پذیرش مسئولیت از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، خواستار جبران کامل خسارات مادی و معنوی شد

2 ساعت پیش

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار پرداخت غرامت جنگ ۱۲ روزه از سوی ایالات متحده‌ی آمریکا شد. این درخواست پس از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، هفته‌ی گذشته اعلام کرده بود "کنترل کامل" حمله‌ی اسرائیل به ایران را در دست داشته است.

عراقچی در نامه‌ی خود به گوترش، حملات آمریکا و اسرائیل به ایران را "نقض آشکار منشور شورای امنیت" توصیف کرد و خواهان جبران "خسارات مادی و معنوی" ایران از سوی آمریکا شد.

وزیر امور خارجه‌ی ایران ضمن اشاره به اینکه "ترامپ مسئولیت این حملات را قبول کرده"، تصریح کرد که آمریکا موظف است "خسارات مادی و معنوی وارد شده ناشی از این نقض‌ها علیه ایران و شهروندان ایرانی را به طور کامل جبران کند."

بنا بر اظهارات عراقچی، "تعهد جبران خسارات وارده، شامل بازگرداندن وضعیت به حال سابق و پرداخت غرامت بر اساس اصول تثبیت‌شده‌ی حقوق بین‌الملل می‌گردد."

دونالد ترامپ پس از جنگ ۱۲ روزه و حملات آمریکا به تأسیسات اتمی ایران، هشدار داده بود که تهران در صورت از سرگیری برنامه‌ی هسته‌ای خود با عواقب شدیدی روبه‌رو خواهد شد. او تأکید کرده بود که اگر ایران برنامه‌ی هسته‌ای خود را دوباره آغاز کند، ایالات متحده دیگر منتظر نخواهد ماند و مجدداً حمله خواهد کرد.