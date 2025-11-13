اخبار

رئیس پارلمان عراق خواستار تشکیل دولتی توانمند و پایبندی به قانون اساسی شد

رئیس پارلمان عراق، از احزاب سیاسی خواست تا برای تشکیل دولتی شایسته و فعال که خواسته‌های شهروندان را برآورده کند، همکاری کنند

محمود مشهدانی، رئیس پارلمان عراق
عراق انتخابات ٢٠٢٥ محمود مشهدانی

محمود مشهدانی، رئیس پارلمان عراق، پیروزی انتخابات را به مردم و احزاب سیاسی تبریک گفت و اظهار داشت که "باید دولت در زمان مقرر تشکیل شود."

محمود مشهدانی، روز پنج‌شنبه، ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۲ آبان ۱۴۰۴)، در پیامی، پیروزی احزاب، ائتلاف‌ها و نامزدهای موفق در انتخابات دوره‌ی ششم پارلمان عراق را تبریک گفت.

مشهدانی از احزاب سیاسی خواست تا به مواد قانون اساسی و زمان‌های تعیین‌شده برای تشکیل دولت جدید پایبند باشند.

رئیس پارلمان عراق همچنین گفت: "لازم است با روحیه‌ی همکاری برای تشکیل پارلمانی فعال و دولتی شایسته و توانمند تلاش شود تا خواسته‌های شهروندان محقق گردد."

 

جزئیات انتخابات و نتایج اولیه

روز سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، رأی‌گیری عمومی و روز یکشنبه، ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آبان ۱۴۰۴)، رأی‌گیری ویژه‌ی دوره‌ی ششم پارلمان، در استان‌های عراق و اقلیم کوردستان برگزار شد. بر اساس آمارهای کمیسیون، میزان مشارکت در رأی‌گیری ویژه، ۸۲.۴۲ درصد و در رأی‌گیری عمومی نیز، نزدیک به ۵۴.۳۵ درصد بود.

روز چهارشنبه، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۱ آبان ۱۴۰۴)، کمیسیون انتخابات نتایج اولیه‌ی هر دو رأی‌گیری ویژه و عمومی را منتشر کرد. در سطح استان‌های عراق و اقلیم کوردستان، پارت دموکرات کوردستان به عنوان حزب، بیشترین آرا را کسب کرده است، به طوری که بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار رأی به دست آورده است.

 

 
مصطفی ابراهیم
