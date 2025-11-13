شاخوان عبدالله: نامزد کورد فیلی مورد حمایت پرزیدنت بارزانی در واسط پیروز شد

شاخوان عبدالله، عضو پارت دموکرات کوردستان، اعلام کرد که هه‌ڤال حیدر علی محمد، نامزد سهمیه‌ی کورد فیلی، با حمایت پرزیدنت بارزانی به پارلمان عراق راه یافت

3 ساعت پیش

شاخوان عبدالله، عضو کمیته‌ی مرکزی و دستیار دفتر سازماندهی بغداد پارت دموکرات کوردستان، روز پنجشنبه در پیامی اعلام کرد که هه‌ڤال حیدر علی محمد، نامزد مورد حمایت پرزیدنت بارزانی برای سهمیه کورد فیلی در استان واسط، در انتخابات ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) پیروز شده و به عضویت پارلمان عراق درآمده است.

شاخوان عبدالله توضیح داد که حزب متبوعش به مردم خانقین، سعدیه، جلولاء، مندلی، قره‌تپه، شهربان و تمامی رفقایشان در محدوده شعبه ۱۵ خانقین قول داده بود که یک کرسی برای کوردها در استان دیالیه تضمین کند. همچنین، آنها تصمیم گرفته بودند که سهمیه کورد فیلی را از دست سایر نیروهای عراقی خارج کرده و به صاحبان واقعی آن، یعنی پارت دموکرات کوردستان، بازگردانند.

وی افزود: «برای اجرای این برنامه تلاش کردیم و با سپاس فراوان، پرزیدنت بارزانی حمایت کامل خود را نشان دادند. حتی این افتخار را داشتیم که رأی ایشان به نامزد ما برای سهمیه کورد فیلی باشد، همانطور که همیشه در گذشته حامی و مدافع سرسخت حقوق فیلی‌ها بوده‌اند.»

در پایان پیام خود، شاخوان عبدالله از پرزیدنت بارزانی، رهبری پارت دموکرات کوردستان و تمامی کسانی که در این پیروزی مهم همکاری کرده بودند، تشکر کرد.