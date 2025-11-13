پارت دموکرات کوردستان کرسی خانقین در دیالیه را کسب کرد

نازک احمد، جوان‌ترین نامزد پارت دموکرات کوردستان، با کسب ۷۹۲۵ رأی، برای نخستین بار نمایندگی این شهرستان را در پارلمان عراق بر عهده می‌گیرد

4 ساعت پیش

انتخابات ششمین دوره پارلمان عراق شاهد تغییرات چشمگیری بوده است. پارت دموکرات کوردستان توانست کرسی شهرستان خانقین را از آن خود کند و برای نخستین بار نمایندگی شهرستان خانقین و استان دیالیه را بر عهده بگیرد.

نازک احمد، متولد سال ۱۹۹۰ و جوان‌ترین نامزد پارت دموکرات کوردستان برای ششمین دوره پارلمان عراق، توانست با کسب ۷۹۲۵ رأی، کرسی شهرستان خانقین را در پارلمان عراق برای خود و حزبش تضمین کند.

تعهد به آبادانی و خدمت

نازک احمد در گفت‌وگوی اختصاصی با وب‌سایت کوردستان۲۴ اظهار داشت: «بیش از ۲۰ سال است که خانقین به دلیل دوری از قدرت پارت دموکرات کوردستان، مورد بی‌توجهی قرار گرفته و هیچ خدماتی دریافت نکرده است. تمام بخش‌های آب، برق و راه‌سازی این شهرستان فرسوده شده‌اند. بنابراین، من به عنوان نماینده خانقین و اطراف آن، برای رساندن دست آبادانی و خدمت به خانقین و مناطق اطراف آن تلاش خواهم کرد.»

وی افزود: «اعتماد مردم مسئولیت‌آور است. من نماینده تمامی اقشار خانقین خواهم بود و با بهره‌گیری از قدرت و روابط گسترده پارت دموکرات کوردستان در بغداد، با تمامی وزارتخانه‌ها و طرف‌های دیگر هماهنگی ایجاد خواهم کرد تا در پاداش این اعتماد، آبادانی و رفاه را به مردم خانقین و اطراف آن تقدیم کنم.»

نازک احمد دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته زبان عربی و استاد دانشگاه گرمیان است. او مادر دو فرزند است و به گفته خودش، با ۳۵ سال سن، جوان‌ترین نامزد پارت دموکرات کوردستان در این انتخابات است.

تغییر دیدگاه سیاسی در خانقین

ناظران انتخاباتی در دیالیه بر این باورند که این نتیجه، تغییر ریشه‌ای در دیدگاه سیاسی مردم خانقین است. پارت دموکرات کوردستان از طریق یک برنامه راهبردی و سازماندهی دقیق پایگاه‌های انتخاباتی خود، در جلب اعتماد مردم منطقه موفق شد، در حالی که اتحادیه میهنی کوردستان به دلیل معرفی نامزدهایی که نماینده واقعی کوردهای خانقین نبودند و همچنین ضعف در عرصه عمومی، این اعتماد را از دست داد.

روز چهارشنبه، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۱ آبان ۱۴۰۴)، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، نتایج اولیه انتخابات ششمین دوره پارلمان عراق را اعلام کرد. بر اساس نتایج کمیسیون، پارت دموکرات کوردستان بیش از یک میلیون رأی کسب کرده و تاکنون ۲۸ کرسی این دوره از پارلمان عراق را تضمین کرده است.