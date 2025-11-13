2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرد که آن کشور روز پنجشنبه ۱۳ نوامبر، جسد یکی از چهار گروگان آخر در غزه را به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس با حماس، از صلیب سرخ دریافت کرد.

این دفتر اعلام کرد که تابوت در نوار غزه به ارتش اسرائیل و سرویس امنیتی شین بت، تحویل داده شده است.

پس از آن اعلام شد که کارشناسان پزشکی قانونی تایید کرده‌اند که جسد متعلق به گروگان اسرائیلی، منی گودار، است که در سن ۷۳ سالگی در روز حملات حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ کشته شد.

دفتر نتانیاهو اعلام کرد که ارتش اسرائیل به خانواده گودار اطلاع داده است که «عزیزشان به اسرائیل بازگردانده شده و روند شناسایی او تکمیل شده است».

روز پنجشنبه، شاخه‌های مسلح گروه‌های اسلام‌گرای فلسطینی حماس و جهاد اسلامی اعلام کرده بودند که جسد را به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس با میانجیگری ایالات متحده با اسرائیل در غزه تحویل خواهند داد.

حماس اعلام کرد که جسد در خان یونس در جنوب این منطقه پیدا شده است.

در آغاز آتش‌بس که از ۱۰ اکتبر به اجرا درآمد، حماس ۲۰ گروگان زنده و ۲۸ جسد اسیران متوفی را در اختیار داشت.

از آن زمان تاکنون، حماس تمام گروگان‌های زنده را آزاد کرده و تا قبل از پنجشنبه، مطابق با شرایط آتش‌بس، اجساد ۲۴ گروگان کشته‌شده را نیز بازگردانده است.

در عوض، اسرائیل نزدیک به ۲۰۰۰ زندانی فلسطینی را که در بازداشت خود داشت آزاد کرده و اجساد صدها فلسطینی کشته‌شده را نیز بازگردانده است.

اسرائیل حماس را به تعلل در بازگرداندن اجساد گروگان‌های متوفی متهم کرده است، در حالی که این گروه فلسطینی می‌گوید این روند کند است زیرا بسیاری از آنها پس از دو سال جنگ در زیر آوار غزه، دفن شده‌اند.

ای‌اف‌پی‌/ب.ن