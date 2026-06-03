ترامپ استفاده از الفاظ رکیک با نتانیاهو را تایید کرد
اربیل (کوردستان۲۴)- دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مشاجره پرتنش با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل را تایید کرده است که در آن، بنا به گزارشها، متحد نزدیک خود را با الفاظ رکیک مورد سرزنش قرار داده است.
در مصاحبهای که امروز چهارشنبه ۳ ژوئن در نیویورک پست منتشر شد، از ترامپ در مورد مکالمه تلفنی روز دوشنبهاش با نتانیاهو سوال شد.
مصاحبهکننده پرسید: "شما گفتید دیوانه شدهاید؟ چه کار میکنید؟ من به شما کمک کردم از زندان دور بمانید. آیا این درست است؟ آیا با او با این الفاظ صحبت کردید؟"
ترامپ پاسخ داد: "من این کار را کردم. من کمی از درگیری مداوم او با لبنان ناراحت شدم. من گفتم: "بیبی، باید این را متوقف کنیم."
ترامپ در ادامه گفت که "رابطه بسیار خوبی" با نتانیاهو دارد. "ما با هم خوب کار کردهایم... من بیبی را خیلی دوست دارم."
خبرگزاری آکسیوس و ایبیسی نیوز گزارش دادند که ترامپ این سخنان رکیک را در واکنش به تهدیدهای اسرائیل برای بمباران بیروت، پایتخت لبنان بیان کرد، چرا که نگران بود این اقدام، مذاکرات با تهران برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه را تضعیف کند.
این مکالمه، روابط متزلزل بین دو متحد راستگرا را که با حمله به ایران در اواخر فوریه، جنگ را آغاز کردند و به حمله اسرائیل به لبنان نیز کشیده شد، برجسته میکند.
رسانههای اسرائیلی روایت این مکالمه را رد کردهاند.
یک مقام کاخ سفید، خبرگزاری فرانسه را به پستهای ترامپ در صفحه «Truth Social» در روز دوشنبه ارجاع داد که در آنها از نتانیاهو به خاطر آنچه که او توافق برای عقبنشینی نیروها از بیروت خواند، تشکر کرده بود.
طبق گزارشها، ایران به دلیل حملات اسرائیل به لبنان، مذاکرات صلح را متوقف کرده بود.
ایافپی/ب.ن