تحویل فوری پادگانها و تسلیحات شبەنظامیان به دولت عراق
سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق با تبیین مفهوم "قطع وابستگی سازمانی" به حشد الشعبی اظهار داشت: این اقدام یک چارچوب اداری است که با هدف سازماندهی مجدد ساختار این نیروها در درون نهادهای امنیتی، تضمین حقوق رزمندگان و ادغام آنها در یگانهای نظامی انجام میشود.
روز چهارشنبە (۳ ژوئن ۲۰۲۶)، صباح نعمان، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق در گفتگو با شبکه خبری "العراقیه" ، با تأکید بر اینکه عراق امروز در وضعیت امنیتی پایداری قرار دارد، تصریح کرد که تمامی تهدیدات تروریستی به طور کامل از بین رفتهاند.
وی افزود، "تشکیل کمیته جمعآوری سلاح در راستای اجرای مفاد برنامه کابینه و سیاستهای دولت صورت گرفته است؛ سیاستی که بازتابدهنده چشمانداز نخستوزیر مبنی بر انحصار سلاح در دست دولت و یکپارچهسازی گفتمان امنیتی است".
صباح نعمان تاکید کرد: این کمیته تشکیل شده و کار خود را آغاز کرده است. هدف آن تدوین مکانیزمی مشخص برای ادغام و الحاق نیروهای ذیربط و همچنین تحویل سلاحها، تجهیزات نظامی و پادگانها به نهادهای امنیتی عراق است. در مدت زمان کوتاهی، تمامی تسلیحات و پادگانهای نظامی تحویل نهادهای امنیتی رسمی خواهند شد.
صباح نعمان در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ظرف دو روز آینده نیز لیست آمار و سرشماری کامل در اختیار این کمیته قرار میگیرد؛ لیستی که فرآیند آن مستقیماً تحت نظارت و سرپرستی فرمانده کل نیروهای مسلح انجام میشود.
سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح همچنین فاش کرد که این کمیته مرکزی از چندین نهاد کلیدی تشکیل شده است، از جمله: وزارت دفاع، وزارت کشور، فرماندهی عملیات مشترک و سازمان حشد الشعبی.
وی، در ادامه تأکید کرد که این فرآیند زمان زیادی به طول نخواهد انجامید و در کوتاهترین زمان ممکن به پایان میرسد؛ چرا که امور مربوطه بر اساس مکانیزمهای اداری، قانونی، لجستیکی و فنی دقیق در حال پیشرفتن است.
این تحولات در حالی صورت میگیرد که طی چند روز گذشته، شماری از گروههای مسلح وابسته به "مقاومت اسلامی در عراق" تصمیم گرفتهاند از سازمان حشد الشعبی جدا شده و تسلیحات خود را به دولت فدرال تحویل دهند.