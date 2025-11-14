اربیل در فهرست مقاصد گردشگری آسیا برای سال ۲۰۲۶

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، به عنوان یکی از بهترین مقاصد گردشگری آسیا در سال ۲۰۲۶ معرفی شده است.

نشریه گردشگری Condé Nast Traveler فهرستی از بهترین مکان‌ها برای سفر در آسیا در سال ۲۰۲۶ منتشر کرده و اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان را به عنوان یکی از جذاب‌ترین مقاصد گردشگری آسیا معرفی کرده است.

طبق این گزارش، آسیا گنجینه‌ای از زیبایی‌های متنوع است، از افق نمایان در بلندترین برج‌ها گرفته تا خیابان‌های تاریخی، از غذاخوری‌های لوکس تحت نظارت سرآشپزهای مشهور گرفته تا مهمان‌نوازی در بالای تپه‌ها و کوه‌ها. این فهرست که توسط شبکه نویسندگان این مجله در سراسر قاره تهیه شده است، این تنوع خارق‌العاده را گزارش می‌دهد.

در این گزارش آمده است که گردشگران ممکن است به کاوش در مقاصد اصلی و مشهوری مانند اودایپور هند علاقه‌مند باشند، جایی که هتل‌های جدید زیادی افتتاح شده‌اند و چشم‌اندازی خیره‌کننده ایجاد می‌کنند. اربیل برای گردشگرانی که به دنبال مقاصد ناشناخته در سال ۲۰۲۶ هستند، توصیه می‌شود.

گزارش با اشاره به اینکه اربیل به ارگ ۶۰۰۰ ساله‌اش شناخته می‌شود، تاکید کرده است:«اربیل ضمن حفظ تاریخ غنی خود، برای آینده‌ای آرام تلاش می‌کند. این نشانه‌ای آشکار از ارزش‌های والای تاریخی و فرهنگی این شهر و همچنین تمایل آن برای رهایی از سایه گذشته و رسیدن به توسعه است.»

در گزارش تاکید شده است که اربیل به عنوان یک مرکز آرام و سرشار از فرهنگ، تاریخ و زیبایی‌های طبیعی، توجه جهانی را به خود جلب کرده است. همچنین می‌افزاید که ارگ ​​اربیل که هزاران سال شاهد تاریخ در حال تغییر منطقه بوده است، اکنون شاهد دوره جدیدی از توسعه و میزبانی از تعداد بی‌سابقه‌ای از گردشگران است.

گزارش توضیح داده است:«در حالی که این شهر شاهد هجوم زیادی از گردشگران است، افتتاح هتل‌های جدید متعدد، نشانه‌ای از تلاش‌های اقلیم کوردستان برای تغییر تصویر گذشته خود و گشودن درهایش به روی جهان تلقی می‌شود.»

«از کوردستان دیدن کنید»، یک پروژه بخش خصوصی با حمایت دولت منطقه‌ای کوردستان، در سال ۲۰۲۵ آغاز شد. این پروژه گامی مهم در جهت جذب ۲۰ میلیون گردشگر به منطقه تا سال ۲۰۳۰ تلقی می‌شود.

ساختمان‌های مرتفعی که اکنون اربیل را زینت می‌دهند، به عنوان نشانه‌ای از مدرن شدن این شهر تعبیر می‌شوند. همچنین اشاره شد که ایالات متحده در حال آماده شدن برای افتتاح بزرگترین کنسولگری جهان در اربیل است و رئال مادرید نیز قصد دارد یک آکادمی فوتبال جوانان در اربیل افتتاح کند.

بر پایه گزارش:«اربیل با فرهنگ غنی، طبیعت زیبا و جمعیت چند قومیتی خود، علیرغم تاریخ در حال تغییر، به سرعت در حال توسعه است و قصد دارد به یک مرکز بزرگ گردشگری در خاورمیانه تبدیل شود.»

ب.ن