معاون سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق تاکید کرد که اولویت این نهاد، رسیدگی به اعتراضات و شکایات است

6 ساعت پیش

نبراس ابوسوده، معاون سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، روز جمعه، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۳ آبان ۱۴۰۴)، در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق اعلام کرد که کار اصلی و در اولویت کمیسیون، رسیدگی به اعتراضات و شکایات است. وی افزود که همزمان، مشکل ایستگاه‌هایی که نتایج آن‌ها هنوز به کمیسیون نرسیده است، حل خواهد شد و تلاش می‌شود صندوق‌های رای از طریق دیگری منتقل شوند.

معاون سخنگوی کمیسیون خاطرنشان کرد که پس از اعلام نتایج اولیه، دریافت شکایات درباره‌ی روند انتخابات آغاز شده است. او تاکید کرد که این موضوع با هیئت قضایی کمیسیون حل و فصل خواهد شد و پس از آن، نتایج نهایی به اطلاع عموم خواهد رسید.

تایید نهایی نتایج توسط دادگاه فدرال

ابوسوده همچنین تاکید کرد که پس از اعلام نتایج نهایی و رسیدگی به اعتراضات و شکایات، کمیسیون نتایج را برای تایید به دادگاه عالی فدرال ارسال خواهد کرد. در این مرحله، اسامی و تعداد برندگان برای پر کردن ۳۲۹ کرسی پارلمان مشخص خواهد شد.

آمار شکایات ثبت‌شده

پیش از این، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، روز پنجشنبه، ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۲ آبان ۱۴۰۴)، در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که ۱۰۱ شکایت در مورد روند رای‌گیری عمومی و ویژه دریافت کرده است. از این تعداد، ۴۴ شکایت مربوط به رای‌گیری ویژه و ۵۷ شکایت مربوط به رای‌گیری عمومی بوده است.

کمیسیون همچنین اشاره کرده بود که تعداد شکایات ثبت‌شده تاکنون در رابطه با رای‌گیری عمومی و ویژه کم بوده و تاثیری بر نتایج نخواهد داشت، زیرا این شکایات در دسته‌ی "قرمز" طبقه‌بندی نشده‌اند.

رای‌گیری ویژه برای ششمین دوره‌ی پارلمان عراق، روز یکشنبه، ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آبان ۱۴۰۴)، و دو روز پس از آن، رای‌گیری عمومی، روز سه‌شنبه، در استان‌های عراق و اقلیم کوردستان برگزار شد.

بر اساس آمارهای کمیسیون، میزان مشارکت در رای‌گیری ویژه ۸۲.۴۲ درصد و در رای‌گیری عمومی نیز حدود ۵۴.۳۵ درصد بوده است.