امام جماعت و خطیب مسجد ابوحنیفه نعمان بغداد، تحریم‌کنندگان انتخابات را از مطالبه خدمات و اشتغال در بخش دولتی محروم دانست

5 ساعت پیش

عبدالوهاب سامرایی، امام جماعت و خطیب مسجد "ابوحنیفه نعمان" در بغداد، روز جمعه، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۳ آبان ۱۴۰۴)، در خطبه‌ی خود اظهار داشت: "برای من عجیب است کسانی که روند انتخابات را تحریم کرده‌اند، بعدها می‌آیند و درخواست خدمات یا فرصت‌های شغلی می‌کنند. واقعاً خواسته‌ها و رفتار این گونه افراد بسیار غیرمنطقی است."

این خطیب مسجد "ابوحنیفه نعمان" تصریح کرد: "تحریم انتخابات نوعی خودتنبیهی است، زیرا تحریم این روند مانند آن است که راه‌حل را رد کنید و سپس بپرسید که نمایندگان پارلمان برای ملت چه کرده‌اند؟"

سامرایی تاکید کرد که کسانی که روند انتخابات را تحریم کرده‌اند، هیچ حقی برای درخواست استخدام در بخش دولتی از سوی حکومت ندارند.

وی همچنین از نامزدهای پیروز انتخابات خواست تا از سخنان پر زرق و برق پیش از انتخابات دست بردارند و وقت خود را به خدمت‌رسانی به شهروندان اختصاص دهند.

سامرایی در پایان خطبه‌ی خود اشاره کرد که عراق نیازمند یک گفتمان سیاسی یکپارچه است که هدف آن سازندگی باشد نه تخریب، و منافع ساکنان کشور نیز در نظر گرفته شود.

رای‌گیری ویژه برای ششمین دوره‌ی پارلمان عراق، روز یکشنبه، ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آبان ۱۴۰۴)، و دو روز پس از آن، رای‌گیری عمومی، روز سه‌شنبه، در استان‌های عراق و اقلیم کوردستان برگزار شد.

بر اساس آمارهای کمیسیون، میزان مشارکت در رای‌گیری ویژه ۸۲.۴۲ درصد و در رای‌گیری عمومی نیز حدود ۵۴.۳۵ درصد بوده است.