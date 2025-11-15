هوشیار زیباری: احتمال تاخیر در تشکیل دولت آینده عراق وجود دارد
عضو هیئت اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان اعلام کرد که تشکیل دولت آیندهی عراق نیازمند ائتلافهای گسترده است و احتمال تاخیر در این روند وجود دارد
هوشیار زیباری، عضو هیئت اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، روز جمعه، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۳ آبان ۱۴۰۴)، در حساب کاربری خود در شبکهی اجتماعی "ایکس" (X) نوشت: "نقشهی سیاسی عراق پس از اعلام نتایج اولیهی انتخابات پارلمانی این کشور، شاهد تغییرات بزرگی خواهد بود."
وی همچنین اظهار داشت که ائتلافها باید گسترش یابند و احتمال تاخیر در تشکیل دولت آیندهی عراق وجود دارد. با این حال، زیباری تاکید کرد که تسریع در تشکیل دولت جدید حائز اهمیت است.
رایگیری ویژه برای ششمین دورهی پارلمان عراق، روز یکشنبه، ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آبان ۱۴۰۴)، و دو روز پس از آن، رایگیری عمومی، روز سهشنبه، در استانهای عراق و اقلیم کوردستان برگزار شد.
بر اساس آمارهای کمیسیون، میزان مشارکت در رایگیری ویژه ۸۲.۴۲ درصد و در رایگیری عمومی نیز حدود ۵۴.۳۵ درصد بوده است.