شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای جدید، خواستار پایان حملات فرامرزی و دریایی حوثی‌ها در یمن شد

3 ساعت پیش

شورای امنیت سازمان ملل متحد، با اکثریت ۱۳ رای موافق، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن "حملات فرامرزی و دریایی حوثی‌ها" به شدت محکوم شده و خواستار "پایان فوری این حملات"، به ویژه آن‌هایی که زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار می‌دهند، شده است. روسیه و چین به این قطعنامه رای ممتنع دادند.

جزئیات تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای مدت یک سال، یعنی تا ۱۴ نوامبر سال آینده (۲۳ آبان ۱۴۰۴)، است. این تحریم‌ها در حال حاضر حدود ۱۰ نفر را شامل می‌شود که بیشتر آن‌ها مقامات حوثی هستند، علاوه بر خود این گروه به عنوان یک نهاد. متن قطعنامه همچنین راه را برای اعمال تحریم‌ها علیه کسانی که در پرتاب موشک‌های بالیستیک و حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ دست دارند، هموار می‌کند. این قطعنامه از کشورهای عضو می‌خواهد تا تلاش‌های خود را برای مقابله با قاچاق سلاح و اجزای تسلیحاتی از طریق زمین و دریا افزایش دهند.

جیمز کاریوکی، معاون سفیر بریتانیا، از این قطعنامه استقبال کرد و گفت که این اقدام "توانایی شورا را برای نظارت و جلوگیری از نقض تحریم تسلیحاتی تقویت می‌کند."

اما برخی از کشورهای عضو مانند آمریکا و فرانسه، نگرانی خود را از عدم شدت کافی قطعنامه ابراز کردند. گی دارمدیکاری، معاون سفیر فرانسه، گفت: "متاسفانه متن تصویب شده شدید نیست و وخامت اوضاع در یمن طی سال گذشته را منعکس نمی‌کند."

در مقابل، چین و روسیه که حق وتو دارند، با تشدید بیشتر تحریم‌ها مخالفت کردند.

حوثی‌ها حملات موشکی و پهپادی خود را علیه اسرائیل و کشتی‌های تجاری در سواحل یمن، به ویژه پس از حمله‌ی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، تشدید کرده‌اند. آن‌ها این اقدامات را به عنوان حمایت از فلسطینیان در نوار غزه توجیه می‌کنند.