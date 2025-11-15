رئیس‌جمهور آمریکا با بیان اینکه کشورش نیز مانند سایر قدرت‌های هسته‌ای دست به آزمایش اتمی خواهد زد، از افشای جزئیات بیشتر خودداری کرد

3 ساعت پیش

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز شنبه، ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۴ آبان ۱۴۰۴)، اعلام کرد که آمریکا نیز مانند سایر کشورها آزمایش هسته‌ای انجام خواهد داد، اما مشخص نکرد که آیا این آزمایش شامل کلاهک هسته‌ای نیز می‌شود یا خیر.

ترامپ در هواپیمای خود که عازم فلوریدا بود، به خبرنگاران گفت: "نمی‌خواهم این را به شما بگویم، اما ما نیز مانند سایر کشورها آزمایش هسته‌ای انجام خواهیم داد."

ماه گذشته، رئیس‌جمهور آمریکا به ارتش این کشور دستور داد تا آزمایش‌های تسلیحات هسته‌ای را از سر بگیرند. این آزمایش‌ها به مدت ۳۳ سال متوقف شده بودند. ترامپ این خبر را در شبکه‌ی اجتماعی "سوشال تروث" (Social truth) منتشر کرد، در حالی که برای دیدار و مذاکرات تجاری با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، عازم بود.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه‌ی روسیه، روز سه‌شنبه هشدار داد که اگر هر قدرت هسته‌ای دیگری دست به اقدام مشابهی بزند، مسکو نیز آزمایش هسته‌ای انجام خواهد داد.

لاوروف سه‌شنبه‌ی گذشته همچنین اعلام کرده بود که روسیه آماده‌ی گفت‌وگو با آمریکا درباره‌ی نگرانی‌های واشنگتن پیرامون "فعالیت‌های زیرزمینی مشکوک" است. وی افزود که مسکو از اظهارات آمریکا مبنی بر استفاده از آزمایش‌های هسته‌ای برای اهداف ژئوپلیتیکی نگران است.