وزارت دفاع سوریه جزئیات جدیدی از حمله موشکی به دمشق فاش کرد

وزارت دفاع سوریه اعلام کرد محل شلیک موشک‌های کاتیوشا که شب گذشته محله‌ی مزه دمشق را هدف قرار دادند، شناسایی شده است

3 ساعت پیش

وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که محل شلیک موشک‌هایی را که شب گذشته به سمت محله‌ی مزه در دمشق پرتاب شده بودند، شناسایی کرده است.

روز شنبه، ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۴ آبان ۱۴۰۴)، اداره‌ی اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت دفاع سوریه اعلام کرد: "شب گذشته، محله‌ی مزه در دمشق هدف حمله‌ی دو موشک از نوع کاتیوشا قرار گرفت که از اطراف دمشق شلیک شده بودند. در نتیجه‌ی این حمله، چندین شهروند زخمی و خسارات مادی به محله وارد شد."

در این بیانیه آمده است: "وزارت دفاع با همکاری وزارت کشور، تحقیقات خود را درباره‌ی این تجاوز مجرمانه آغاز کرده است و شواهد اولیه نشان می‌دهد که موشک‌ها از منطقه‌ی 'کفرسوسه' در نزدیکی دمشق به سمت محله‌ی 'مزه ۸۶' پایتخت شلیک شده‌اند."

وزارت دفاع سوریه عاملان این حمله را تهدید کرد و گفت: "ما تمام توان خود را برای جلوگیری از برهم زدن امنیت دمشق و حفاظت از جان شهروندان سوری به کار خواهیم گرفت."