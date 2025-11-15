در پی انفجار در یک پاسگاه پلیس در کشمیر دهها نفر کشته و زخمی شدند
انفجار مقادیر زیادی مواد منفجره در یک پاسگاه پلیس در کشمیر، ۹ کشته و ۲۹ زخمی برجای گذاشت که بیشتر قربانیان از افسران پلیس بودند
منابع پلیس کشمیر اعلام کردند که در پی انفجار مقادیر زیادی مواد منفجره در یک پاسگاه پلیس، ۹ نفر جان خود را از دست داده و ۲۹ نفر دیگر زخمی شدند.
بر اساس اطلاعات، این مواد منفجره چند روز پیش در یک عملیات امنیتی کشف و ضبط شده و برای بازرسی به پاسگاه منتقل شده بودند.
منابعی که نخواستند نامشان فاش شود، اشاره کردند که بیشتر قربانیان از افسران پلیس بودند و در میان آنها تعدادی از کارشناسان پزشکی قانونی نیز حضور داشتند که در زمان حادثه مشغول بازرسی مواد منفجره بودند.
همچنین تأیید شده است که وضعیت جسمانی برخی از مجروحان وخیم است که این امر احتمال افزایش شمار قربانیان را بالا میبرد.
شدت انفجار به حدی بود که بقایای آن به خانههایی که در فاصلهی ۱۰۰ تا ۲۰۰ متری پاسگاه قرار داشتند، رسید. یک منبع گفت: "روند شناسایی اجساد ادامه دارد، زیرا برخی از آنها به طور کامل سوختهاند."
این حادثه در حالی رخ میدهد که تنها چهار روز پیش، یک خودروی بمبگذاریشده در دهلی نو، پایتخت هند، منفجر شد و دستکم ۸ نفر کشته شدند که دولت آن را "حملهی تروریستی" توصیف کرد.