کمیسیون انتخابات عراق زمان اعلام نتایج نهایی را اعلام کرد

سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق از اتمام شمارش آرا و آغاز بررسی کرسی‌های احزاب خبر داد و پیش‌بینی کرد نتایج نهایی امروز یا فردا منتشر شود

5 ساعت پیش

جمانه غلای، سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، روز یکشنبه، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آبان ۱۴۰۴)، در گفت‌وگو با وب‌سایت کوردستان۲۴ اعلام کرد که تمامی ایستگاه‌های رأی‌گیری باقی‌مانده شمارش شده‌اند و نتایج آن‌ها ۱۰۰ درصد با نتایج شمارش و تفکیک دستی مطابقت داشته است.

به گفته‌ی غلای، کمیسیون از امروز یکشنبه، شمارش کرسی‌های تمامی احزاب سیاسی، از جمله کرسی‌های سهمیه زنان و اقلیت‌ها را آغاز می‌کند. وی پیش‌بینی کرد که نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق امروز یا فردا اعلام شود. پس از اعلام نتایج، کمیسیون به مدت سه روز فرصت اعتراض را فراهم خواهد کرد که این مهلت از روز پس از انتشار نتایج در وب‌سایت رسمی کمیسیون آغاز می‌شود.

سخنگوی کمیسیون همچنین افزود که دفاتر استانی انتخابات، نوارهای نتایج را به ائتلاف‌ها، احزاب سیاسی و نامزدها تحویل داده‌اند.

ثبت ۱۰۲ شکایت انتخاباتی

غلاي اظهار داشت که در مجموع ۱۰۲ شکایت در انتخابات پارلمانی عراق ثبت شده است؛ ۵۹ مورد از این شکایات مربوط به رأی‌گیری عمومی و ۴۳ مورد مربوط به رأی‌گیری ویژه بوده‌اند. وی افزود که بخش شکایات و اعتراضات در کمیسیون، طبقه‌بندی شکایات را آغاز کرده و بیشتر آن‌ها در دسته‌بندی "زرد" قرار دارند، در حالی که تعداد کمی "سبز" هستند.

سخنگوی کمیسیون، نحوه طبقه‌بندی شکایات را به شرح زیر توضیح داد:

- شکایات زرد: این شکایات فاقد شرایط اصلی یا موضوعی هستند و از ابتدا رد می‌شوند.

- شکایات سبز: این شکایات به وجود تخلفاتی از سوی کارمندان کمیسیون، تبلیغات انتخاباتی در روز رأی‌گیری، یا نقض دستورالعمل‌ها توسط اعضای نیروهای امنیتی محافظ مراکز اشاره دارند. غلای تأکید کرد که این نوع شکایات تأثیری بر نتایج انتخابات ندارند، اما نیازمند بررسی دقیق هستند.

برگزاری ششمین دوره انتخابات پارلمانی عراق

ششمین دوره انتخابات پارلمانی عراق در استان‌های عراق و اقلیم کوردستان، با برگزاری رأی‌گیری ویژه در روز یکشنبه، ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آبان ۱۴۰۴) و رأی‌گیری عمومی در روز سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) به پایان رسید. بر اساس آمارهای کمیسیون، میزان مشارکت در رأی‌گیری ویژه ۸۲.۴۲ درصد و در رأی‌گیری عمومی حدود ۵۴.۳۵ درصد بوده است.

کمیسیون انتخابات در روز چهارشنبه، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۱ آبان ۱۴۰۴)، نتایج اولیه هر دو رأی‌گیری ویژه و عمومی را منتشر کرد. در سطح استان‌های عراق و اقلیم کوردستان، پارت دموکرات کوردستان با کسب بیش از یک میلیون و ۹۰ هزار رأی، بیشترین آرا را به خود اختصاص داده است.