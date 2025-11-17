انتفاض قنبر: عراق دیگر شایسته حمایت آمریکا نیست

رئیس کمیته‌ی دفاع از کورد در واشنگتن با هشدار نسبت به به خطر افتادن عراق توسط گروه‌های مسلح، تاکید کرد که این کشور دیگر شایسته حمایت آمریکا نیست. وی همچنین از عملکرد نخست‌وزیر سودانی انتقاد کرد

13 ساعت پیش

انتفاض قنبر، رئیس کمیته‌ی دفاع از کورد در واشنگتن، هشدار داد که گروه‌های مسلح، عراق را در معرض خطر قرار داده‌اند.

قنبر در برنامه «باسی ڕۆژ» شبکه کوردستان۲۴ که توسط ژینو محمد اجرا می‌شود، گفت: «گروه‌های مسلح در عراق ۶۲ کرسی پارلمان را در انتخابات به دست آورده و در روند سیاسی این کشور مشارکت دارند. این گروه‌ها کل عراق را در معرض خطر قرار می‌دهند و این احتمال وجود دارد که اقلیم کوردستان نیز بهای آن را بپردازد. با وجود اینکه اقلیم کوردستان بخشی از این شبه‌نظامیان نیست، اما این یک واقعیت است که اقلیم کوردستان جزئی از عراق است.» وی افزود: «ما می‌خواهیم این پیام را به کاخ سفید و به طور خاص به دونالد ترامپ برسانیم و بگوییم که پذیرفتنی نیست ۶۲ نماینده پارلمان عراق از میان شبه‌نظامیان و گروه‌های مسلح این کشور باشند. ما به چارچوب هماهنگی هشدار می‌دهیم که در مواضع خود بازنگری کند و به این گروه‌ها در دولت جایگاه و قدرت ندهد.»

هشدار به بغداد و کاخ سفید

قنبر ادامه داد: «ما تلاش می‌کنیم یک سیاست آمریکایی را تدوین کنیم و برای آمریکا و کاخ سفید روشن سازیم که چگونه با این شبه‌نظامیان برخورد کنند. همزمان، می‌خواهیم پیامی به بغداد بفرستیم و به هر کسی که وارد دولت می‌شود یا رئیس دولت می‌شود، هشدار دهیم که این افراد را در پست‌های حساس دولتی منصوب نکنند.»

وی اظهار داشت: «وضعیت جدیدی در عراق پدید آمده است؛ افرادی به عنوان نماینده پارلمان انتخاب شده‌اند که در لیست تروریسم آمریکا قرار دارند. مارک ساوایا، فرستاده ویژه ترامپ، در پیام خود به عراق به صراحت می‌گوید که نباید شبه‌نظامی در عراق وجود داشته باشد. بنابراین، انتخاب این شبه‌نظامیان با پیام فرستاده ترامپ در تضاد است و باید مکانیزمی برای رهایی عراق از این معضل پیدا شود.»

انتقاد از عملکرد نخست‌وزیر سودانی

رئیس کمیته دفاع از کورد در واشنگتن گفت: «زمانی که شبه‌نظامیان کتائب حزب‌الله، الیزابت تسورکوف را ربودند و نخست‌وزیر سودانی او را نجات داد، این کافی نبود. سودانی باید آن گروه‌ها را مجازات می‌کرد، زیرا او فرمانده نیروهای مسلح عراق است و مسئولیت اصلی بر عهده اوست، اما این کار را نکرد. این موضوع بازتاب منفی در واشنگتن داشت و واشنگتن از این بابت نگران است. به همین دلیل، از این پس عراق کشوری نیست که آمریکا به آن اهمیت دهد، اما کوردستان در این چارچوب قرار نمی‌گیرد.»

قنبر درباره حضور این گروه‌های مسلح در پارلمان عراق اظهار داشت: «من تعادلی در قدرت عراق نمی‌بینم؛ مردم باید نمایندگی داشته باشند. چگونه ممکن است عصائب اهل الحق و صادقون ۲۸ کرسی در پارلمان داشته باشند، در حالی که پارت دموکرات کوردستان با کسب یک میلیون و ۱۰۰ هزار رأی، همین تعداد کرسی را دارد؟ این یک نمایندگی عادلانه و واقعی از مردم نیست و تعادلی در قدرت و مشارکت وجود ندارد. بنابراین، احتمال وقوع فاجعه وجود دارد و این به نفع آینده عراق نیست.»

خرید آرا و دولت در دل دولت

انتفاض قنبر در خصوص کسب کرسی‌ها توسط گروه‌های شبه‌نظامی گفت: «آنها آرا را با پول خریده‌اند. اکنون هیچ دموکراسی در عراق وجود ندارد. این گروه‌ها وزیر، پول، اسلحه و گروه‌های مسلح دارند؛ آنها دولتی در دل دولت و حکومتی در دل حکومت ایجاد کرده‌اند.»

وی تاکید کرد: «در مورد عراق، تمام گزینه‌ها روی میز آمریکا قرار دارد، به ویژه تحریم‌های اقتصادی که می‌تواند عراق را فلج کند. همچنین، آمریکا نمی‌پذیرد که پول نفت عراق که از آمریکا می‌آید، به گروه‌های مسلحی داده شود که علیه آمریکا هستند. دیدگاه ترامپ نیز برقراری صلح در خاورمیانه است، که در عراقی با ۲۵۰ هزار نیروی نظامی خارج از کنترل دولت، محقق نمی‌شود. بنابراین، عراقی‌ها باید به خوبی در این باره فکر کنند تا کار به اقدام نظامی آمریکا علیه آنها نکشد.»

قنبر در پایان گفت: «من فکر نمی‌کنم سودانی شانس این را داشته باشد که دوباره نخست‌وزیر شود، پس از گرسنه نگه داشتن شش میلیون کورد، توقف نفت کوردستان و عدم پرداخت حقوق مردم کوردستان. سودانی آبروی فدرالیسم را برده است؛ آنچه او انجام می‌دهد فدرالیسم نیست. بنابراین، پس از این همه اقدامات، فکر نمی‌کنم او شانسی برای جلب حمایت آمریکا و کوردها و دوباره نخست‌وزیر شدن برای خود باقی گذاشته باشد.»