پکک نیروهای خود را از منطقهی زاپ خارج کرد
حزب کارگران کوردستان (پکک) اعلام کرد که نیروهایش را از منطقهی زاپ در شمال عراق خارج کرده است
حزب کارگران کوردستان (پکک) روز دوشنبه، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۶ آبان ۱۴۰۴)، در بیانیهای اعلام کرد که روز یکشنبه، ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان)، نیروهای این حزب که "در منطقهی زاپ حضور داشتند و در معرض خطر جنگ بودند، به مناطق مناسب و متفاوت عقبنشینی کردهاند. در وضعیت کنونی، خطر جنگ در منطقهی مذکور به هیچ وجه وجود ندارد."
در این بیانیه آمده است: "پس از عقبنشینی نیروهای ما به دلیل خطر جنگ از داخل مرزهای ترکیه، این تطبیق و عقبنشینی از منطقهی زاب به مشارکتی عملی و مهم در موفقیت روند صلح و جامعهی دموکراتیک رهبر عبدالله اوجالان تبدیل شده و ارادهی ما را برای این روند نشان میدهد."
پکک همچنین اظهار داشت: "ما معتقدیم که این گام جدید ما به حل و فصل مسئلهی کورد، صلح و دموکراتیزه شدن ترکیه کمک میکند."
این اقدام در حالی صورت میگیرد که روز یکشنبه، ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۴ آبان ۱۴۰۴)، پکک در گامی تاریخی، عقبنشینی تمامی نیروهای خود را از خاک ترکیه اعلام کرده بود.
این گام در چارچوب روند حل و فصلی است که در اکتبر ۲۰۲۴ (مهر/آبان ۱۴۰۳) در ترکیه آغاز شد. پس از فراخوان عبدالله اوجالان در ۲۷ فوریه (۸ اسفند) با عنوان "فراخوان صلح و جامعهی دموکراتیک" که خواستار خلع سلاح و انحلال پکک شد، حزب کارگران کوردستان (پکک) در ۱ مارس ۲۰۲۵ (۱۰ اسفند ۱۴۰۳) آتشبس اعلام کرد.
سپس پکک در ۱۲ مه ۲۰۲۵ (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴) نتایج دوازدهمین کنگرهی خود را اعلام کرد و به پایان مبارزه تحت نام پکک اشاره نمود و بیان داشت: "ملت ما آگاهانه مالکیت روند صلح را بر عهده میگیرد" و "تصمیم انحلال و پایان دادن به مبارزهی مسلحانه را بهتر درک میکند."