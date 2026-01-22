استقبال از توافق جدید؛ جزئیات ۱۴ بند توافق دمشق و نیروهای دموکراتیک

سلیمان اوسو: توافق اخیر نتیجه‌ی تلاش‌های پرزیدنت بارزانی بود

3 ساعت پیش

سلیمان اوسو، عضو هیئت رئیسه‌ی شورای میهنی کوردهای سوریه (ENKS)، روز پنجشنبه، ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲ بهمن ۱۴۰۴)، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد که توافق ۱۸ ژانویه نتیجه تلاش‌های پرزیدنت بارزانی بوده است. وی ضمن درخواست برای حل مسالمت‌آمیز تنش‌ها، گفت که کمک‌های بنیاد خیریه بارزانی روحیه مردم را تقویت کرده و رایزنی‌های پرزیدنت بارزانی با طرف‌های بین‌المللی نتایج مثبتی در پی خواهد داشت.

اوسو با اشاره به آوارگی مردم در پی جنگ حلب، همبستگی میان کوردها را مایه دلگرمی دانست و از قبایل عرب سوریه خواست تا از گفتمان نفرت‌پراکنی دوری کنند.

جزئیات ۱۴ بند اصلی توافق میان دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد):

پرونده‌ی نظامی و امنیتی:

۱. آتش‌بس فراگیر: اعلام آتش‌بس فوری و همه‌جانبه در تمام جبهه‌ها و خطوط تماس میان ارتش و هسد.

۲. ادغام نیروها: انتقال تمامی نیروهای «هسد» به ساختار وزارت دفاع سوریه. این پروسه به صورت «انفرادی» و پس از بررسی‌های امنیتی برای هر فرد، با تضمین حفظ ویژگی‌های مناطق کوردستانی اجرا می‌شود.

۳. پرونده‌ی کوبانی: خروج سلاح‌های سنگین از شهر کوبانی و تشکیل نیروی امنیتی بومی برای شهر که وابسته به وزارت کشور سوریه باشد.

۴. اخراج پ‌ک‌ک: نیروهای سوریه دموکراتیک متعهد به اخراج تمام اعضای حزب کارگران کوردستان (PKK) به خارج از مرزهای سوریه می‌شوند.

۵. جنگ با داعش: دولت سوریه متعهد به تداوم مأموریت مبارزه با گروه تروریستی داعش می‌گردد.

۶. عدم پذیرش بقایای رژیم سابق: فرماندهی هسد متعهد می‌شود که عناصر رژیم منحل شده (نظام سابق) را در صفوف خود نپذیرد و لیست افسران آن رژیم را که در مناطق شمال شرق سوریه حضور دارند، تحویل دهد.

پرونده‌ی اداری و حکمرانی:

۷. تحویل مناطق: تحویل کامل دو استان دیرالزور و رقه به دولت سوریه (از نظر اداری و نظامی) به صورت فوری.

۸. نهادهای حسکه: ادغام مجدد تمام نهادهای مدنی استان حسکه در چارچوب مؤسسات دولت سوریه.

۹. انتصاب استاندار: صدور فرمان ریاست‌جمهوری برای تعیین استاندار جدید برای استان حسکه.

۱۰. استخدام: تأیید لیستی از نامزدهای «هسد» برای استخدام در پست‌ها و درجات مختلف دولت سوریه.

۱۱. حل پرونده افراد فاقد شناسنامه: استقبال از فرمان ریاست‌جمهوری شماره ۱۳ سال ۲۰۲۶ که حقوق فرهنگی و زبانی کوردها را به رسمیت می‌شناسد؛ همچنین حل‌وفصل پرونده‌های حقوقی و مدنی مربوط به افراد فاقد شناسنامه (مکتومین) و بازگرداندن حقوق سلب شده در دهه‌های گذشته.

پرونده‌ی اقتصادی و انسانی:

۱۲. منابع انرژی: تحویل کامل میادین نفتی به دولت سوریه.

۱۳. زندانیان داعش: پرونده مدیریت زندان‌ها و اردوگاه خانواده‌های داعش تحت اختیار دولت سوریه قرار می‌گیرد.

۱۴. بازگشت آوارگان: همکاری در زمینه‌سازی و تدوین راهکارها برای بازگشت آوارگان و پناهجویان به دو منطقه عفرین و محله شیخ مقصود.