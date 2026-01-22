پرزیدنت بارزانی: اگر طرحی برای حذف مردم کورد در میان باشد همه ما در کنار هم و باهم هستیم
اربیل (کوردستان۲۴) – پرزیدنت بارزانی، در یک کنفرانس خبری در دفتر نمایندگی دولت اقلیم کوردستان در ایتالیا، اعلام کرد که ایتالیا همیشه نسبت به مردم کوردستان موضع دوستانه داشته است.
پاپ فرانسیس و ایتالیا با مردم کورد همدل هستند
امروز جمعه ۲۳ ژانویه، پرزیدنت مسعود بارزانی، در این کنفرانس خبری، اعلام کرد: عالیجناب پاپ فرانسیس و وزرای خارجه و دفاع ایتالیا با مردم کورد بسیار متعاطف هستند. عالیجناب پاپ نگران اوضاع کوردستان بود و وعده داد که در سفر به عراق از اقلیم کوردستان هم بازدید کند.
پرزیدنت بارزانی، تاکید کرد که وزرای خارجه و دفاع ایتالیا بر تداوم حمایت از کوردستان و نیروی پیشمرگ تاکید کردهاند و تلاش میکنند با دوستان خود در اروپا و آمریکا از مردم کوردستان حمایت کنند، به خصوص در این شرایط دشوار که در غرب کوردستان به وجود آمده است.
اهالی رسانه از حقوق مردم کورد دفاع کنند
پرزیدنت بارزانی گفت: پیام من به اهالی رسانه در کوردستان این است که از حقوق مردم کورد دفاع کنند، اما هرگز از خشونت حمایت نکنند، از وقوع جنگ بین مردم کورد و ملتی دیگر حمایت نکنند، به خصوص با توجه به وضعیتی که اکنون در سوریه در جریان است و آنها عرب هستند. زیرا وقوع جنگ بین دو ملت فاجعهبار است و مردم کورد باید از آن دوری کنند. بر این اساس باید اهالی رسانه نقشی مثبت ایفا کنند. از مردم کورد حمایت شود، از حقوق مردم کورد حمایت شود، اما زمینه وقوع جنگ بین دو ملت را فراهم نکنند.
قبلا به مظلوم عبدی و دوستان دیگر گفتهام که راهحلی پیدا کنند
پرزیدنت بارزانی در خصوص اوضاع غرب کوردستان، گفت: عوامل بسیاری موجب تنش و ناآرامی در غرب کوردستان شدند که نمیشود وارد تمام جزئیات آن شد. با آغاز جنگ در حلب، بنده از طریق یکی از دوستان عرب آنها، به احمد الشرع، رئیسجمهور فعلی سوریه پیام فرستادم و به او گفتم که برای جنگ بین دو نیروی سیاسی باید راهحل پیدا کرد، اما دستدرازی به مردم کورد به هیچ عنوان قابل قبول نیست، زیرا این پیامدهای بسیار خطرناکی خواهد داشت و باید هوشیار بود. او درخواست کرد که تلفنی با من صحبت کند، بنده با او صحبت کردم و تاکید کرد که چنین اتفاقی رخ نمیدهد و ممکن نیست و اجازه وقوع چنین جنگی را نخواهند داد. پس از او تام باراک با من تماس تلفنی برقرار کرد و گفت: میخواهم به اربیل بیایم و مظلوم عبدی هم حضور داشته باشد. بنده پذیرفتم و آنها آمدند.
پرزیدنت بارزانی، توضیح داد: ما در حال گفتوگو بودیم که به طور پی در پی پیام ارسال میشد که جنگ از سر گرفته شده است.
قبایل مدام موضع خود را تغییر میدهند
پرزیدنت بارزانی، گفت: جنگ را قبایل عربی آغاز کردند که همراه بشار اسد بودند و پس از آمدن داعش در کنار آن ایستادند، با رفتن داعش هم به نیروهای سوریه دموکراتیک ملحق شدند، اکنون که نیروهای ارتش سوریه غالب شدهاند بار دیگر تغییر موضع دادهاند و منطقه خود را به نیروهای دمشق سپردهاند. جنگ این گونه رخ داد و در واقع جنگی چنان در میان نبود.
پرزیدنت بارزانی افزود: من قبلا به مظلوم عبدی و دوستان دیگر هم گفتهام که راهحلی برای این مسئله پیدا کنند، زیرا ممکن است آن مناطق عربی برای شما مشکلساز شوند.
تمام تلاش خود را به کار میگیریم که مناطق باقیمانده حفظ شوند
پرزیدنت بارزانی، اظهار داشت که در حال حاضر مناطق کوردستانی در اختیار آنها قرار دارند. تمام تلاش خود را به کار میگیریم که آن مناطق حفظ شوند و حقوق مردم ما به هر نحوی که شده یا به نحوی که خود در مورد آن به توافق میرسند، محفوظ باشد.
برای آتشبس توافق شده است
پرزیدنت بارزانی گفت: روز گذشته نشست دیگری بین مظلوم عبدی و تام باراک و فرمانده سنتکام در اربیل برگزار شده است و بر سر آتشبس به توافق رسیدهاند، گامهای خوبی برداشته شده و امیدوارم که آتشبس ادامه پیدا کند و به نتیجهای برسند که به نفع همه طرفها باشد، زیرا جنگ به نفع هیچ طرفی نیست. از طرفی دیگر عمل معیار است، نه شعار و خودنمایی، و نیازی به بلوف سیاسی نیست.
داعش خطر بزرگی است
در خصوص خطرات داعش هم پرزیدنت بارزانی گفت: خطر داعش بسیار بزرگ است و داعش نابود نشده است. شرایطی که در سوریه به وجود آمده، یک فرصت طلایی برای داعش فراهم کرده است. تاکنون اطلاعات دقیق درباره تعداد عناصر فراری داعش در دست نیست، اما متوجه شدهایم که تعداد زیادی از آنها فرار کردهاند و این خطر بزرگی است.
ایشان افزود بین آمریکاییها و عراق توافقی انجام شده تا آن عده از عناصر داعش که در سوریه باقی ماندهاند به عراق روانه شوند و در عراق زندانی شوند، اگر چنین کاری انجام شود، اقدام خوبی است، اما هنوز مشخص نیست که چگونه خواهد شد.
قلب و ذهن ما با خواهران و برادرانمان در غرب کوردستان است
پرزیدنت بارزانی بر حمایت مستمر خود از غرب کوردستان و تمام بخشهای دیگر کوردستان تاکید کرد و گفت: قلب و ذهن ما با خواهران و برادرانمان در غرب کوردستان است. این یک نوع میانجیگری نیست، من هرگز به جنگ اعتقاد نداشتهام و علاقهای به جنگ نداشتهام، اما اگر کار به جایی برسد که به مردم کورد دستدرازی شود، آنگاه ما برای هر احتمالی آمادگی داریم، ما نمیخواهیم چنین شرایطی پیش بیاید و تا جایی که ممکن است مسائل از راه تفاهم و به طور مسالمتآمیز حل شوند، باید اینگونه رفتار کرد، اما اگر طرحی برای دستدرازی به مردم کورد در میان باشد و در صدد حذف مردم کورد در منطقه باشند، آنگاه همه ما در کنار هم و باهم هستیم.
پرزیدنت بارزانی در خصوص موضع آمریکا و کشورهای دیگر به روزنامهنگاران گفت: تصمیمگیری با آمریکا است، آنها درباره نتایج و عملکرد تمام طرفها تصمیمگیری میکنند.
ایتالیا از حقوق کورد حمایت میکند
پرزیدنت بارزانی درباره موضع ایتالیا گفت: ایتالیا در کنار مردم کوردستان است و از حقوق مردم کورد حمایت میکند و با استثمار مخالف است. با دستدرازی به حقوق مردم کورد مخالف است. ایتالیا، آمریکا و ناتو را تشویق میکند که از حقوق مردم کورد دفاع کنند، ایتالیا با در پیش گرفتن راهحل مسالمتآمیز موافق است و همه آنها خواستار در پیش گرفتن راهحل مسالمتآمیز هستند.
تلاش برای ایجاد فتنه
پرزیدنت بارزانی، فاش کرد که در چنین شرایطی برخی طرفها میخواهند اوضاع را کاملا به هم بزنند، میخواهند فتنه ایجاد کنند به طوریکه اوضاع از کنترل خارج شود و شرایط کاملا برای فتنهگری از هر طرفی مهیا است.
برای کوبانی هرکاری انجام میدهم
پرزیدنت بارزانی درباره محاصره شهر کوبانی گفت: برای کوبانی هرکاری بتوانم انجام میدهم، اگر مانند سال ۲۰۱۴ شرایط فراهم بود، اکنون به کوبانی نیرو میفرستادم، اما حال حاضر چنین شرایطی فراهم نیست. در هر صورت کوبانی بخشی از مناطق کوردستانی است و نباید مورد تعرض قرار گیرد. در این خصوص صحبت شده و توافق شده است. ما بر این اساس حرکت میکنیم، از همان روز اول از بنیاد خیریه بارزانی درخواست کردم که با تمام توان خود به کمک خواهران و برادرانشان در غرب کوردستان بروند، باید خدا را شکر گفت که توانستهاند نقش خوبی ایفا کنند.
ب.ن