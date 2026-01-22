نقش محوری پرزیدنت بارزانی در برقراری آتشبس میان دمشق و هسد
سخنگوی وزارت کشور سوریه: توافق آتشبس میان دولت دمشق و نیروهای سوریهی دموکراتیک، نتیجهی تلاشهای دیپلماتیک پرزیدنت بارزانی و نظارت آمریکا است
نورالدین بابا، سخنگوی وزارت امور داخلی سوریه، روز پنجشنبه، ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲ بهمن ۱۴۰۴)، در گفتوگوی اختصاصی با کوردستان ۲۴ اعلام کرد که دولت سوریه به تمام راهکارهای مسالمتآمیز و حفظ آتشبس میان ارتش این کشور و نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد) بهطور کامل پایبند است.
وی با اشاره به اینکه هدف اصلی از آتشبس اعلامشده، حفاظت از جان شهروندان غیرنظامی و جلوگیری از خونریزی است، در خصوص سازوکار دستیابی به این توافق توضیح داد: «اگرچه توافقات پیاپی میان دمشق و هسد تحت نظارت آمریکا انجام شد، اما ابتکار عمل و تلاش اصلی برای دستیابی به این آتشبس، از جانب پرزیدنت بارزانی صورت گرفته است.»
نورالدین بابا در ادامه افزود: «ما به عنوان دولت سوریه، برای تلاشهای پرزیدنت بارزانی ارزش بسیاری قائلیم، بهویژه در موضوع بازگرداندن شهروندان سوریه به زادگاهشان و نقش مثبت اقلیم کوردستان در حمایت از توافقات و ثبات منطقه.»
سخنگوی وزارت امور داخلی سوریه در بخش دیگری از سخنان خود، شایعات مربوط به محاصرهی شهر کوبانی را رد کرد و اظهار داشت: «تاکنون کوبانی محاصره نشده است و وضعیت آنگونه که بیان میشود، نیست.»
وی برای اثبات وضعیت عادی و حسن نیت، آمادگی خود را برای همراهی با تیمهای «موسسه خیریه بارزانی» جهت ورود به شهر کوبانی اعلام کرد.
نورالدین بابا در پایان تأکید کرد که اقلیم کوردستان و پرزیدنت بارزانی همواره طرفدار صلح بودهاند و در نزدیککردن طرفین و حمایت از هر گامی که به امنیت منطقه و شهروندان خدمت کند، نقشی سازنده ایفا کردهاند.